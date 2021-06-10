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الخميس 10 حزيران 2021 ساعة 11:49

الهلال الأحمر الجزائري يفتح حساباً خاصاً لـ الشعب الفلسطيني

الهلال الأحمر الجزائري يفتح حساباً خاصاً لـ الشعب الفلسطيني
قالت رئيسة الهلال سعيدة بن حبيلس لدى حلولها ضيفة على القناة الإذاعية الثانية، إنّ "هذه المبادرة جاءت بطلب من الهلال الأحمر الفلسطيني الذي قدّم قائمة بالاحتياجات المستعجلة، وهو ما دفعها إلى توجيه نداء للانخراط في حملة تضامن، استجاب لها الاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحاد الوطني للفلاحين واتحاد التجار والحرفيين والكشافة الجزائرية، إضافة إلى كونفدرالية أرباب العمل ومنظمة الطلبة الأحرار واللجنة الأولمبية الجزائرية، كما انخرط في العملية أبطال رياضيين على غرار الدولي السابق عنتر يحي والبطل الأولمبي توفيق مخلوفي، إضافة الى نخبة العلوم الطبية".

وتابعت "بناء على ذلك، تقرّر تشكيل لجنة وطنية  لمتابعة العملية التضامنية مع الشعب الفلسطيني توّجت بفتح حساب بريدي جار تحت رقم : clé 88359623، وندعو الجزائريين إلى المساهمة في التبرعات"، مؤكدة على شفافية العملية وأنها ستقدّم في شكل احتياجات عينية كسيارات إسعاف ومواد طبية وغذائية  للشعب الفلسطيني عبر الهلال الأحمر الفلسطيني وبمتابعة الهلال والصليب الأحمر الدوليين.

 مشيرة إلى أن الهلال الأحمر افتتح الحساب بالتبرع بـ430 مليون سنتيم (حوالي 27 ألف دولار) لصالح الشعب الفلسطيني.

هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، في وقت سابق، أن مصر أرسلت مساعدات تونسية عاجلة إلى فلسطين عبر معبر رفح البري، وذلك بعد وصولها جوا إلى القاهرة.
وجاء في بيان الجيش المصري، اليوم الخميس، أنه "وصلت إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية طائرتا نقل عسكريتان تابعتان للجمهورية التونسية، وعلى متنهما كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة للأشقاء فى دولة فلسطين".

وأضاف البيان أنه "تم تسهيل نقلها عبر معبر رفح البرى".

وأوضح أن ذلك يأتي استمراراً للجهود المصرية المتواصلة لمساندة الفلسطينيين وتسهيل نقل المساعدات الإنسانية والطبية لهم، مؤكدا على الدور المصرى الداعم للدول العربية ومساندتها المستمرة للشعب الفلسطينى.

يُذكر أن مصر لعبت دورا رئيسيا، في التوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بعد 11 يوما من القتال المتواصل في أعنف المعارك بينهما منذ سنوات.

كما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر ستقدم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 937315
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