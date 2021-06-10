وأكد مصدر في سوريا أن تنسيقيات المسلحين اعلنت أن مقتل المدعو "أبو خالد الشامي" جاء بقصف للجيش السوري على قرية ابلين بجبل الزاوية في ريف إدلب.



وقال مايسمى المرصد السوري لحقوق الإنسان، انه تم استهداف بصاروخ موجه سيارة في بلدة إبلين، وعند وصول المسلحين لمكان الاستهداف جرى استهدافهم بصاروخ موجه آخر، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى، حيث تأكد مقتل 8 أشخاص على الأقل،



بينهم مسلحين من “صقور الشام وهيئة تحرير الشام”، وشخص مجهول الهوية حتى اللحظة، ومن ضمن القتلى، “المتحدث الرسمي باسم الجناح العسكري لتحرير الشام الارهابية ” ويدعى “أبو خالد الشامي”، و”مسؤول التنسيق في الإعلام العسكري” في تحرير الشام ويدعى “أبو مصعب” وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 6 جرحى بعضهم في حالات خطرة.