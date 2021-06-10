روحاني يرعى مراسم تدشين عدد من المشاريع الوطنية لوزارة الطاقة

ففي محافظة هرمزكان جنوب البلاد تم تدشين الوحدة الغازية في محطة الدورة المركبة "هنكام" بطاقة 307 ميغاواط وبقيمة 3 تريليونات و 13 مليار تومان والعمليات التنفيذية لانشاء محطة الطاقة في سيريك بقدرة 1400 ميغاواط وبقيمة 38 تريليون تومان.



والى جانب تدشين هاتين المحطتين، فقد تم ايضا تدشين سد "کنجانجم" (غلال ملك) ومشروع للري والبزل بقيمة 450 میلیار تومان في محافظة ايلام (غرب).



كما تم تدشين مشروع للري والبزل بقيمة 525 مليار تومان في محافظة كرمانشاه (غرب).



وفي هذه الفترة بلغت مساحة الري والبزل في البلاد 340 الف هكتار غالبيتها في المحافظات الحدودية.