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الخميس 10 حزيران 2021 ساعة 17:26

روحاني : الحظر الجائر عرقل جهودنا الهادفة لشراء اللقاح المضاد لكورونا

روحاني : الحظر الجائر عرقل جهودنا الهادفة لشراء اللقاح المضاد لكورونا
واضاف روحاني خلال تراسه اجتماع رؤساء اللجان المختصة بمكافحة فيروس كورونا، ان الحكومة وضعت برامج وخططا مناسبة لتحصل كافة الجهات المستهدفة داخل البلاد على لقاح كورونا بنهاية العام الحالي (الايراني – ينتهي في 20 اذار / مارس 2022).

واكد، ان الجهود متواصلة بجدية من قبل الجهات المعنية مثل وزارتي الصحة والخارجية البنك المركزي، لتحقيق هذا الامر وبلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وصرح روحاني : سنتمكن خلال السنوات القادمة من فك التبعية مع الخارج في مجال انتاج اللقاح، بل سنكون قادرين على تصديره الى سائر الدول.

وفي جانب اخر من تصريحاته، تطرق روحاني الى الانتخابات الرئاسية القادمة في ايران؛ مؤكدا على المؤسسات الصحية والعلاجية المعنية، باتخاذ اجراءات صارمة وجادة لتنفيذ التعليمات الوقائية في جميع المراحل المتعلقة بالانتخابات للحد من تفشي الوباء.
رقم : 937347
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