الاحتلال منع الأذان في الحرم الإبراهيمي 250 مرة منذ بداية العام

ومنعت قوات الاحتلال أوقاف الخليل من إجراء الصيانة والتصليحات اللازمة، والتي كان أخرها تصليح السماعات الخارجية للحرم الشريف.



وأكّد مدير عام أوقاف الخليل الشيخ جمال أبو عرام أنّ الحرم الشريف يتعرّض لهجمة إسرائيلية شرسة متواصلة من قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين للاستيلاء عليه.



وأشار أبو عرام إلى تدخّل سلطات الاحتلال بالشؤون اليومية للحرم الإبراهيمي وأعمال الموظفين ولجان الإعمار، وتحديد من يدخله ويصل إليه عبر سلسلة طويلة من الحواجز والتفتيش، وتحديد العمر، ناهيك عن أعمال الحفريات بجانبه وبحدائقه، وعزمها إقامة مصعد كهربائي.



وشدّد على ضرورة دوام تواجد الموظفين والعاملين والمصلين بالحرم الشريف بكل الأوقات لتفويت الفرصة على المحتل للانفراد به.



وأشاد مدير عام أوقاف الخليل الشيخ بجهود موظفي الحرم الإبراهيمي الشريف بالمدينة، وثباتهم وإصرارهم وتفانيهم في عملهم، مؤكّدًا على مواصلة مسيرة الرباط والدفاع عن الحرم وأهله.