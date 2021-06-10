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الخميس 10 حزيران 2021 ساعة 18:50

علماء البحرين: الوطن يتهدده ظلام مستطير بحجم الظلم المرتكب بحق السجناء

علماء البحرين: الوطن يتهدده ظلام مستطير بحجم الظلم المرتكب بحق السجناء
وقال بيان العلماء "إنَنا أحرص مانكون على أمن وسلامة الوطن، وإنَنا نشدد تحذيرنا للنظام والسلطة المستهترة من عواقب تهديد أرواح أبناء الوطن عبر الإصرار الجائر على جريمة اعتقالهم، وجريمة الإهمال الصحي وجريمة تعريضهم لوباء كورونا في ظروف السجن الفاقد لأدنى معايير الإنسانية. وإنَنا إلى جانب الشَعب الغيور الذي لن يقف مكتوف الأيدي لنشاهد أبناءنا يخرجون جثثا من سجون الظلم".

وأضاف البيان "إنَ الوطن يتهدَده اليوم ظلام مستطير بحجم الظَلم الخطير الذي يؤرق عائلة كل سجين بجميع أفرادها، ولا يكاد يخلو بيت من سجين، فكم هو حجم الطوفان والإضطراب المنبعث إن استبد القلق بالجميع ولو -لاسمح الله- خرج أبناؤهم جثثا متلاحقة من السجون".

وعزى العلماء "عموم الشَعب الأبي المقاوم، ونعزي سماحة الفقيه القائد الشَيخ عيسى أحمد قاسم (دام عزه) وعزاؤنا ومواساتنا لعائلة الشَهيد المكرَمة وكل محبيه وذويه. ونسأل الله تعالى للشَهيد السَعيد علو الدَرجات مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. العزاء والمواساة وكذلك التبريك بنيل شرف الشَهادة لإبننا الشَهيد حسين بركات".
مصدر : وكالات
رقم : 937360
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