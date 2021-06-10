مسيرة ‘‘الأعلام‘‘ الصهيونية ودعوات للاصطدام معها

ويرى مراقبون ان مسيرة الأعلام، محط تسابق بين نتنياهو وبينيت لكسب أصوات اليمينيين في كيان الاحتلال.



ويقول المراقبون ان مسيرة الأعلام تتقاطع علی خط مصالح نتنياهو وبينيت، فبينيت يبحث عن اثبات يمينيته ويؤكد أنه بديل لنتنياهو.



وأوضح المراقبون ان بينيت يريد ان تُكسبه هذه المسيرة أصوات يمينية دون أن تجره الی مواجهات.



وفي هذا الصدد طلبت حرکة الجهاد الاسلامي من المقدسيين، التصادم مع مسيرة الأعلام الاسرائيلية.



وأکد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي جميل عليان علی ضرورة تصادم المقدسيون مع مسيرة الاعلام الصهيونية وتحويلها الی مشروع متدحرج لتحرير القدس.



وقال عليان ان مسيرة الاعلام هي فرصة لتفعيل الصدام معها وعلی المقدسيين انتهاز هذه الفرصة حتی اذا ألغيت أو تم تغيير مسارها باتجاه جنوب القدس.



واعتبر القيادي في حرکة الجهاد الاسلامي ان المواجهة في القدس، تتسبب باشتعال الوضع في هذه المدينة واتساع التفكك الصهيوني وتبادل التهم والقائها علی الاخرين بين بينيت ونتنياهو.



وتقيم مجموعات فاشية صهيونية مسيرة تسميها "مسيرة الأعلام" احتفالا بإعلان الاحتلال، القدس عاصمة موحدة لها إثر احتلالها وضمها عام 1967، وتمر هذه التظاهرة بمحاذاة وداخل أسوار المدينة القديمة وبالسوق الرئيسي.



ويقول قادة في المقاومة الفلسطينية ان مسيرة الاعلام هي فرصة لتفعيل الصدام معها وعلی المقدسيين انتهاز هذه الفرصة حتی اذا ألغيت أو تم تغيير مسارها باتجاه جنوب القدس.



ويقول خبراء بالشأن الاسرائيلي ان معركة القدس معركة مفتوحة وساحات المواجهة متعددة ويومية ومسيرة الأعلام هي احدی مظاهر المعارك التي تشنها الحكومة الاسرائيلية والمستوطنين ضد فلسطينيي القدس.



ويشير خبراء بالشأن الاسرائيلي الی ان مسيرة الاعلام، مسيرة تقليدية تقام كل عام يشارك فيها غلاة المستوطنين والمتطرفين ولايشارك فيها جمهور عادي بل هم مجموعات متطرفين مثل أمناء جبل الهيكل، ولهافا، وشبيبة التلال وحزب الصهيونية الدينية وحزب قوة يهودية وأغلبها من اليمين الفاشي المتشدد الذي يؤمن بالعنف ضد الفلسطينيين ويؤمن بالترحيل القسري للفلسطينيين.



ويؤكد خبراء بالشأن الاسرائيلي ان الحكومة الاسرائيلية قررت تأجيل هذه المسيرة والبحث في امكانية تغيير مسارها لاسيما مع احتجاج الشرطة والامن وقائد الجيش علی توقيت المسيرة ومسارها.



ويری باحثون سياسيون ان اجتماع الکابينت الاسرائيلي من أجل مسيرة تقام فيما يسمونه عاصمة "اسرائيل" يثبت ان العاصمة التي کرسها ترامب لليهود، لم تعد کذلک وأن الصهاينة غيرقادرين علی اطلاق مسيرة في القدس.



ويشدد باحثون سياسيون علی ان مسيرة الأعلام بالنسبة للمستوطنين ستکون بمثابة ملکية القدس وهم يريدون ان يعيدوا الفلسطينيين المنتصرين في هبة القدس الی حالة اليأس والاستسلام وتکريس القدس لهم.



ويؤکد قادة في حرکة الجهاد الاسلامي ان بينيت شخصية غيرعسکرية ولن يقدم علی مغامرة ولاحاجة للخوف منه، فنتنياهو نصبه کوزير للحرب لکي يثبت للمجتمع الصهيوني أنه وزير جبان وفاشل.











توقع خبراء ومراقبون ان تتأجل مسيرة الأعلام الصهيونية بسبب المخاطر التي تشکلها من مواجهات مع الفلسطينيين وتفجير الاوضاع في القدس، في حين أکد أخرون ضرورة وقوف المقدسيون ضدها.

العالم - مع الحدث



وأكد الباحث السياسي هادي قبيسي ان مسيرة الأعلام الاسرائيلي محط تسابق بين نتنياهو وبينيت لكسب أصوات اليمينيين في كيان الاحتلال.



وقال قبيسي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان مسيرة الأعلام تتقاطع علی خط مصالح نتنياهو وبينيت، فبينيت يبحث عن اثبات يمينيته ويؤكد أنه بديل لنتنياهو.



وأوضح ان بينيت يريد ان تكسبه هذه المسيرة أصوات يمينية دون أن تجره الی مواجهات.



وحث القيادي في حركة الجهاد الاسلامي جميل العليان فلسطينيي القدس بالتصادم مع مسيرة الاعلام الصهيونية وتحويلها الی مشروع متدحرج لتحرير القدس.



وقال العليان:"نحن الان امام فرصة مسيرة الاعلام، فإذا ألغيت ام لم تلغی، علينا تفعيل الصدام مع هذه المسيرة واذا تم تغيير مسار المسيرة باتجاه جنوب القدس أيضاً علينا المبادرة بمواجهة هذه المسيرة".



وأكد ان المواجهة في القدس، يتسبب باشتعال الوضع في القدس ويزيد التفكك الصهيوني وتبادل التهم والقائها علی الاخرين بين بينيت ونتنياهو".



وقال الخبير بالشأن الاسرائيلي نهاد أبوغوش:"ان معركة القدس معركة مفتوحة وساحات المواجهة متعددة ويومية ومسيرة الأعلام هي احدی مظاهر المعارك التي تشنها الحكومة الاسرائيلية والمستوطنين ضد فلسطينيي القدس".



وأوضح ان مسيرة الاعلام، مسيرة تقليدية تقام كل عام يشارك فيها غلاة المستوطنين والمتطرفين ولايشارك فيها جمهور عادي بل هم مجموعات متطرفين مثل أمناء جبل الهيكل، ولهافا، وشبيبة التلال وحزب الصهيونية الدينية وحزب قوة يهودية وأغلبها من اليمين الفاشي المتشدد الذي يؤمن بالعنف ضد الفلسطينيين ويؤمن بالترحيل القسري للفلسطينيين".



وأكد ان الحكومة الاسرائيلية قررت تأجيل هذه المسيرة والبحث في امكانية تغيير مسارها لاسيما مع احتجاج الشرطة والامن وقائد الجيش علی توقيت المسيرة ومسارها".