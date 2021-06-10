غريب آبادي: الوكالة الدولية غافلة عن برنامج الكيان الصهيوني للاسلحة النووية

مسيرة ‘‘الأعلام‘‘ الصهيوولدى شرحه مواقف الجمهورية الاسلامية الاسلامية تجاه تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن بعض موضوعات الضمان خلال كلمته امام مجلس الحكام، قال كاظم غريب آبادي: ان التقرير الحالي للمدير العام يؤيد أن النشاطات النووية الجاية في ايران لا تحتوي على أي موضوع يرتبط باتفاقات الضمان.



واضاف: انه من المرفوض ان يُطرح الموضوع النووي الايراني هنا في الوكالة الدولية بين الحين والآخر خلال العقد الاخير، بناء على ادعاءات واهية، في حين انه لا توجد حتى وثيقة واحدة بشأن انحراف المواد النووية نحو الاغراض غير السلمية، لافتا الى ان هكذا ادعاءات مفبركة تهدف لتسييس الاجواء وإيجاد حالة من الاستقطاب في الوكالة، وتهدد تماسكها ومهامها التقنية التي ينبغي تنفيذها وفق النظام الداخلي.



وتابع: بناء عليه، وقبل ان يفوت الأوان كثيرا، يجب منع هذه اللعبة غير المبررة وغير المفيدة في الوكالة الدولية.نية ودعوات للاصطدام معها