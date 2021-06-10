حزب الله: معركة ‘‘سيف القدس‘‘ أثمرت وحدة المقاومة

جنين تشيع شهدائها وتعيد بووقال الشيخ قاسم خلال استقباله وفدا عربيا الخميس انه "منذ الانتفاضة تحرك الشعب الفلسطيني وحتى اليوم وراكم القدرات وحقق الانتصارات"، ولفت الى ان "بفضل المقاومة تم استنهاض الشارع العربي أيضا".



واضاف : “لبنان الضعيف أصبح قويا ..من كان يتصور ان لبنان بصغره وامكاناته يصبح أزمة للكيان الاسرائيلي يحسبون له الحساب”؟



وأكد ان “هذا كله ببركة المقاومة وما راكتمته من قدرات وايجاد الردع مع العدو”، وتابع “من نتائج المقاومة ما رأيناه في سيف القدس الذي أنتج في فلسطين منعطفا حقيقيا سيترك اثره للمستقبل”، وراى ان “معركة سيف القدس أثمرت وحدة المقاومة على امتداد الساحة الفلسطينية فالجميع اكد ان المقاومة هي الحل”، واضاف “المقاومة الفلسطينية اثبتت ردع العدو وليس سهلا ان تقرر الحكومة الاسرائيلية تاجيل مسيرة الاعلام”.



وفي الشأن الداخلي اللبناني، أكد الشيخ قاسم “سنواصل المحاولة في الداخل لحلحلة الازمة والوصول الى حل ما استطعنا الى ذلك سبيلا”، وتابع “لن نوقف عن المحاولة حتى حلحلة الامور وكي يتم التخفيف عن الناس في ظل الاوضاع الصعبة”.



وقال الشيخ قاسم “البعض يسأل لماذا لم يحقق حزب الله الانتصار في الداخل كما حققه على اسرائيل”، وأوضح ان “الامور في الدخل أصعب بكثير لاننا لا نواجه عدوا وانما نواجه خلافا سياسيا وهذا الامر يحتاج الى حكمة”، وتابع “لكن عندما يحاول البعض أخذ السفينة لجهته تتعقد الامور اكثر”.

