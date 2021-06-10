الصفحة الرئيسية
0
الخميس 10 حزيران 2021 ساعة 20:10

حزب الله: معركة ‘‘سيف القدس‘‘ أثمرت وحدة المقاومة

حزب الله: معركة ‘‘سيف القدس‘‘ أثمرت وحدة المقاومة
جنين تشيع شهدائها وتعيد بووقال الشيخ قاسم خلال استقباله وفدا عربيا الخميس انه "منذ الانتفاضة تحرك الشعب الفلسطيني وحتى اليوم وراكم القدرات وحقق الانتصارات"، ولفت الى ان "بفضل المقاومة تم استنهاض الشارع العربي أيضا".

واضاف : “لبنان الضعيف أصبح قويا ..من كان يتصور ان لبنان بصغره وامكاناته يصبح أزمة للكيان الاسرائيلي يحسبون له الحساب”؟

وأكد ان “هذا كله ببركة المقاومة وما راكتمته من قدرات وايجاد الردع مع العدو”، وتابع “من نتائج المقاومة ما رأيناه في سيف القدس الذي أنتج في فلسطين منعطفا حقيقيا سيترك اثره للمستقبل”، وراى ان “معركة سيف القدس أثمرت وحدة المقاومة على امتداد الساحة الفلسطينية فالجميع اكد ان المقاومة هي الحل”، واضاف “المقاومة الفلسطينية اثبتت ردع العدو وليس سهلا ان تقرر الحكومة الاسرائيلية تاجيل مسيرة الاعلام”.

وفي الشأن الداخلي اللبناني، أكد الشيخ قاسم “سنواصل المحاولة في الداخل لحلحلة الازمة والوصول الى حل ما استطعنا الى ذلك سبيلا”، وتابع “لن نوقف عن المحاولة حتى حلحلة الامور وكي يتم التخفيف عن الناس في ظل الاوضاع الصعبة”.

وقال الشيخ قاسم “البعض يسأل لماذا لم يحقق حزب الله الانتصار في الداخل كما حققه على اسرائيل”، وأوضح ان “الامور في الدخل أصعب بكثير لاننا لا نواجه عدوا وانما نواجه خلافا سياسيا وهذا الامر يحتاج الى حكمة”، وتابع “لكن عندما يحاول البعض أخذ السفينة لجهته تتعقد الامور اكثر”.
 
رقم : 937378
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حزب الله: معركة ‘‘سيف القدس‘‘ أثمرت وحدة المقاومة
حزب الله: معركة ‘‘سيف القدس‘‘ أثمرت وحدة المقاومة
لا توجد مخاوف من اختراق الاجهزة الالكترونية في الانتخابات
لا توجد مخاوف من اختراق الاجهزة الالكترونية في الانتخابات
10 حزيران 2021
الحرس الثوري: الانتخابات جزء مهم من ساحة الصراع مع العدو
الحرس الثوري: الانتخابات جزء مهم من ساحة الصراع مع العدو
10 حزيران 2021
المصالحة ليست قريبة.. والتناقض اكثر من التقارب
المصالحة ليست قريبة.. والتناقض اكثر من التقارب
10 حزيران 2021
إطلالة سيد المقاومة وأمل الصلاة في القدس
إطلالة سيد المقاومة وأمل الصلاة في القدس
10 حزيران 2021
الأردن بين الترهيب والترغيب السعوديّ
الأردن بين الترهيب والترغيب السعوديّ
9 حزيران 2021
ألم يحن موعد انتفاضة الأحرار في العالم؟
ألم يحن موعد انتفاضة الأحرار في العالم؟
9 حزيران 2021
صدمة للصهاينة... نهاية مصمم القبة الحديدية
صدمة للصهاينة... نهاية مصمم القبة الحديدية
9 حزيران 2021
ما هي أهداف نشر تسجيل صوتي غير مسبوق لأسير صهيوني في غزة؟
ما هي أهداف نشر تسجيل صوتي غير مسبوق لأسير صهيوني في غزة؟
9 حزيران 2021
السيد نصرالله: سنصلي سوياً في المسجد الأقصى المبارك
السيد نصرالله: سنصلي سوياً في المسجد الأقصى المبارك
9 حزيران 2021
وفاة معتقل بحريني بسجون النظام الخليفي جراء كورونا
وفاة معتقل بحريني بسجون النظام الخليفي جراء كورونا
9 حزيران 2021
ربيعي: اقتربنا من آفاق الغاء كل أشكال الحظر
ربيعي: اقتربنا من آفاق الغاء كل أشكال الحظر
8 حزيران 2021
لماذا يعتبر الصديق والعدو ‘‘حماس‘‘ المنتصر في الحرب؟
لماذا يعتبر الصديق والعدو ‘‘حماس‘‘ المنتصر في الحرب؟
8 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لا توجد مخاوف من اختراق الاجهزة الالكترونية في الانتخابات
المصالحة ليست قريبة.. والتناقض اكثر من التقارب
إطلالة سيد المقاومة وأمل الصلاة في القدس
الأردن بين الترهيب والترغيب السعوديّ