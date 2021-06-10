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الخميس 10 حزيران 2021 ساعة 20:14

وزير الطاقة الايراني: تنمية العلاقات الاقتصادية بين طهران موسكو

وزير الطاقة الايراني: تنمية العلاقات الاقتصادية بين طهران موسكو
وفي حديثه خلال مراسم البدء بالعمليات التنفيذية لإنشاء محطة سيريك الكبرى لتوليد 1400 ميغاواط من الكهرباء بمحافظة هرمزكان (جنوب ايران)، أشار رضا اردكانيان الى القرارات الجيدة التي تم التوصل اليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا بما فيها حل مشكلة مشروع محطة سيريك، وقال: بعد صدور وثائق الضمان المصرفي وفتح خطوط الائتمان، تم إجراء مراسم البدء الرسمي بعمليات تنفيذ هذا المشروع.

وأضاف: عادة تكون الخطوة الاولى حساسة ومعقدة وثقيلة الى حد ما، معربا عن امله بالبدء بإنجاز المشاريع اللاحقة من مجموعة المشاريع المتفق عليها، بما فيها كهربة خط سكك حديد اينتشه برون – كرمسار، وخطط سكك حديد زاهدان – بيرجند، وتطوير محطة رامين الكهروحرارية، ومحطة غتوند العليا الكهرومائية، ومقطورات قطارات الانفاق للمدن الكبرى في ايران، الواحد تلو الآخر.

الجدير بالذكر، انه سيتم انشاء محطة سيريك لتوليد 1400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، من حل القرض الائتماني الذي منحته حكومة روسيا الاتحادية الى حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية.
رقم : 937379
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