تونس.. تجدّد الاحتجاجات الليلية غربي العاصمة إثر وفاة شاب

وتجدّدت عمليات الكرّ والفرّ بين شباب الأحياء القريبة، والأمن، ليلة الخميس/ الجمعة، مع استعمال مكثف للغاز المسيل للدموع من قبل الوحدات الأمنية التي طوقت الشارع الرّئيسي، لتفريق المحتجين.



وشهد الحي المتاخم للعاصمة (4 كلم غربًا)، أحداثًا مماثلة في الليلتين السابقتين بعد وفاة شاب عشريني، الثلاثاء، ثم بعد دفنه الأربعاء، وسط حضور أمني كثيف .



وأشار شهود عيان إلى أن، مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شاباً آخر تم توقيفه ثم تجريده من ملابسه خلال احتجاجات مساء الأربعاء، هو سبب ارتفاع وتيرة الاحتجاجات.