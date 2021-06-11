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الجمعة 11 حزيران 2021 ساعة 08:52

ماكرون: نعمل لانشاء الية تمويل دولية للبنان بهدف حمايته

ماكرون: نعمل لانشاء الية تمويل دولية للبنان بهدف حمايته
ويعاني لبنان من أجل الحصول على ما يكفي من العملة الأجنبية لدفع ثمن الوقود والواردات الأساسية الأخرى، وانهارت موارده المالية بسبب جبل من الديون التي تراكمت منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990.

وحاول ماكرون، زيادة الضغط على الساسة اللبنانيين لتجاوز أشهر من الجمود بشأن تشكيل حكومة جديدة وبدء إصلاحات من أجل تدفق النقد الأجنبي.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي "نعمل فعليا مع عدد من الشركاء في المجتمع الدولي حتى نتمكن في مرحلة ما، إذا استمر غياب الحكومة، من النجاح في الحفاظ على نظام تحت قيود دولية، مما يسمح حينها بتمويل الأنشطة الأساسية ودعم الشعب اللبناني".

وقال إنه سيواصل الدفاع عن خارطة طريق اقترحها في سبتمبر أيلول لممارسة "أقصى ضغط" على الأطراف المختلفة.

وتتضمن خارطة الطريق المقترحة وجود حكومة تتخذ خطوات لمعالجة الفساد المستشري وتطبق إصلاحات لازمة لإطلاق العنان لمساعدات دولية بمليارات الدولارات.
مصدر : وكالات
رقم : 937450
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