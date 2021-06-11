الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 11 حزيران 2021 ساعة 08:55

رسالة شكر وتقدير من هنية لأمين عام مجمع التقريب

رسالة شكر وتقدير من هنية لأمين عام مجمع التقريب
وجاء في رسالة هنية: تلقينا في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ، في فلسطين ، ببالغ الشكر و التقدير ، رسالتكم الكريمة المفعمة بمعاني التضامن الاسلامي الكبير مع قضية الامة الاسلامية فلسسطين ، و في القلب منها مدينة القدس و المسجد الاقصى المبارك .

واضاف: اننا في حركة حماس و معنا الشعب الفلسطيني ، اذ نقدر عاليا هذه المشاعر الصادقة و المواقف المشرفة التي عبرتم عنها في رسالتكم ، لنجدد تثميننا لكل هذه المواقف و الادوار التي تضطلع بها الجمهورية الاسلامية الايرانية ، قيادة و شعبا و منظمات و مؤسسات ، في دعم صمود شعبنا الفلسطيني و مقاومته الباسلة ، ونعرب لكم عن اعتزازنا بها ، فهي تشكل لنا في فلسطين حافزا على مواصلة طريق المقاومة حتى انتزاع حقوقنا المشروعة ، وتحرير ارضنا المحتلة و مقدساتنا المغتصبة و زوال الاحتلال الغاشم .

وتابع هنية: ان هذا الانتصار الكبير الذي تحقق هو بفضل الله اولا ، ثم بابداع المقاومة في قطاع غزة وصمود شعبنا الفلسطيني ، و ان كل امتنا الاسلامية شريكة في تحقيق هذا الانتصار ، بتضامنها المستمر و دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني و قضيته العادلة ضد العدوان و الارهاب الذي يمارسها عدو الامة الاسلامية قاطبة ،

شاكرين لكم في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية ، كريم تواصلكم و عميق مشاعركم ، داعين الله تعالى لكم بدوام الحفظ و التوفيق.
مصدر : وكالات
رقم : 937453
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جهود ابن سلمان لإعادة العلاقات مع دمشق... فهل يتم التطبيع؟
جهود ابن سلمان لإعادة العلاقات مع دمشق... فهل يتم التطبيع؟
أوروبا تغلق أبوابها بوجه محمد بن سلمان.. الدوافع والأسباب؟
أوروبا تغلق أبوابها بوجه محمد بن سلمان.. الدوافع والأسباب؟
11 حزيران 2021
المقاومة: لا لربط الإعمار بتشكيل حكومة وحدة وطنية
المقاومة: لا لربط الإعمار بتشكيل حكومة وحدة وطنية
11 حزيران 2021
حزب الله: معركة ‘‘سيف القدس‘‘ أثمرت وحدة المقاومة
حزب الله: معركة ‘‘سيف القدس‘‘ أثمرت وحدة المقاومة
10 حزيران 2021
لا توجد مخاوف من اختراق الاجهزة الالكترونية في الانتخابات
لا توجد مخاوف من اختراق الاجهزة الالكترونية في الانتخابات
10 حزيران 2021
الحرس الثوري: الانتخابات جزء مهم من ساحة الصراع مع العدو
الحرس الثوري: الانتخابات جزء مهم من ساحة الصراع مع العدو
10 حزيران 2021
المصالحة ليست قريبة.. والتناقض اكثر من التقارب
المصالحة ليست قريبة.. والتناقض اكثر من التقارب
10 حزيران 2021
إطلالة سيد المقاومة وأمل الصلاة في القدس
إطلالة سيد المقاومة وأمل الصلاة في القدس
10 حزيران 2021
الأردن بين الترهيب والترغيب السعوديّ
الأردن بين الترهيب والترغيب السعوديّ
9 حزيران 2021
ألم يحن موعد انتفاضة الأحرار في العالم؟
ألم يحن موعد انتفاضة الأحرار في العالم؟
9 حزيران 2021
صدمة للصهاينة... نهاية مصمم القبة الحديدية
صدمة للصهاينة... نهاية مصمم القبة الحديدية
9 حزيران 2021
ما هي أهداف نشر تسجيل صوتي غير مسبوق لأسير صهيوني في غزة؟
ما هي أهداف نشر تسجيل صوتي غير مسبوق لأسير صهيوني في غزة؟
9 حزيران 2021
السيد نصرالله: سنصلي سوياً في المسجد الأقصى المبارك
السيد نصرالله: سنصلي سوياً في المسجد الأقصى المبارك
9 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جهود ابن سلمان لإعادة العلاقات مع دمشق... فهل يتم التطبيع؟
أوروبا تغلق أبوابها بوجه محمد بن سلمان.. الدوافع والأسباب؟
المقاومة: لا لربط الإعمار بتشكيل حكومة وحدة وطنية
لا توجد مخاوف من اختراق الاجهزة الالكترونية في الانتخابات