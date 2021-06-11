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الجمعة 11 حزيران 2021 ساعة 08:59

الحشد الشعبي يستعد لإستعراض مهيب بذكرى تأسيسه

الحشد الشعبي يستعد لإستعراض مهيب بذكرى تأسيسه
وأشرف المحمداوي على تدريبات قوات الحشد الشعبي في معسكر الشهيد {ابو منتظر المحمداوي} إستعدادا ليوم الاستعراض العسكري الذي من المقرر إجرائه في أواخر شهر حزيران الجاري وذلك بالتزامن مع أيام تأسيس الحشد الشعبي.

والحَشد الشعبيّ هي قوات نظامية عراقية، وجزء من القوات المسلحة العراقية،ومؤلفة من حوالي 67 فصيلاً، تشكل بعد فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع اية الله السيد علي السيستاني ، وذلك بعد سيطرة تنظيم (داعش) الارهابي على مساحات واسعة في عدد من المحافظات الواقعة شمال بغداد،وأقر قانون هيئة الحشد الشعبي بعد تصويت مجلس النواب العراقي بأغلبية الأصوات لصالح القانون في 26 نوفمبر 2016.
مصدر : وكالات
رقم : 937456
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