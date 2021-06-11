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الجمعة 11 حزيران 2021 ساعة 09:19

الرئيس الجزائري يؤكد أن الصندوق سيكون الفيصل في الانتخابات

الرئيس الجزائري يؤكد أن الصندوق سيكون الفيصل في الانتخابات
جاء ذلك في تصريحات للرئيس تبون نشرتها الرئاسة عبر صفحتها الرسمية أمس الخميس على منصة "فيسبوك"، عقب زيارة أجراها إلى السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر العاصمة.

وأكد تبون في هذا الصدد أن المواطن سيكون "هو صاحب القرار السيد في اختيار ممثليه بالبرلمان يوم 12 يونيو (حزيران)".

وقال: "صندوق الاقتراع سيكون الفاصل في تحديد من سيختاره الشعب لتمثيله في البرلمان".

وأضاف: "عهد المحاصصة قد ولى، في ظل احترام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وفقا لما نص عليه الدستور والقانون الجديد للانتخابات".

وتابع تبون مخاطبا فنيي سلطة الانتخابات: "أنتم صمام أمان بالنسبة للثقة التي سيضعها المواطن مستقبلًا في مؤسساته".

وكشف أن "الانتخابات البرلمانية ستتبعها أخرى محلية في البلديات والولايات" دون تفاصيل إضافية.

والسبت، تعهدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ‎بالجزائر بحماية الأصوات في الانتخابات البرلمانية المقررة 12 يونيو الجاري.

وفي هذه الانتخابات يتنافس أكثر 22 ألف مترشح على 407 مقاعد في المجلس الشّعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).

وفي 12 مارس/آذار الماضي دعا تبون إلى انتخابات نيابية مبكرة بعد حله البرلمان، مطلع الشهر ذاته، وهي الأولى التي تجرى في البلاد منذ وصوله الحكم بعد انتفاضة 22 فبراير/ شباط 2019 ضد نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
مصدر : وكالات
رقم : 937460
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