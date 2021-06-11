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الجمعة 11 حزيران 2021 ساعة 09:21

مسؤول عراقي يحدد اسباب سقوط الموصل

مسؤول عراقي يحدد اسباب سقوط الموصل
وقال الحسيني" انها لذكرى مؤلمة ان تسقط الموصل بيد داعش الارهابي بما تحمل من مأسي كثيرة لاهالي المدينة وللعراق بكافة محافظاته"،

وارجع الحسني اسباب ذلك الى" الاعلام الاصفر نحو الحكومة والمدينة وتصوير ان داعش هو الحل الامثل للاهالي، اضافة الى اخطاء الحكومة المحلية التي ساعدت بهذا الاتجاه وكذلك الاخطاء العسكرية والتوجه الدولي لمنح داعش مساحة كبيرة لاسقاط المدينة".

واشار الى ان" فتوى المرجعية هي المحرك الاساس لتحرير الاراضي العراقية وخاصة في مدينة الموصل من دنس داعش واستجابة الشعب العراقي لهذه الفتوة والجهود الامنية بكافة اصنافها والمشاركين في عملية الانتصار والاعلام العراقي الاصيل وتدمير المخطط العالمي لتدمير العراق".

وتابع" التقديرات العقائدية بتحرير الموصل خاصة بعد دعم المرجعية الدينية وعزيمة القوات الامنية هي من قصرت الوقت وارجاع الاراضي من داعش الارهابي".

وبما يخص دور قوات الرد السريع في عمليات التحرير، قال الحسيني" باشرنا منذ اليوم الاول بالاشتراك في عمليات التحرير وبكل محافظات العراق بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وخاصة في مدينة الموصل وكانت فرقة الرد السريع هي القطعة التي تناور بها قيادة عمليات نينوى وقدمنا شهداء ضباط ومراتب".

وختم الحسيني" عودة داعش مستحيلة بعد تطور امكانيات القوات العسكرية وقدرات داعش اصبحت ضعيفة جدا بعكس قدرات العسكرية بالاضافة الى وعي المواطن تجاه التفكير الارهابي".
رقم : 937461
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