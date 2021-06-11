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الجمعة 11 حزيران 2021 ساعة 09:23
اليمن: اغتيال قيادي بارز في المجلس الانتقالي الجنوبي
وأوضحت المصادر أن مجموعة مسلحين أطلقت النار على الجعدني اثناء خروجه من منزله بحي المنصورة ما ادى الى اصابته بعدة أعيرة نارية نقل على اثرها إلى المستشفى وما لبث أن فارق الحياة.
مصدر :
وكالات
رقم :
937462
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