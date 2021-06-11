جيش الاحتلال: حماس حاولت إسقاط طائرة حربية إسرائيلية

وخلال فيلمٍ عن "سلاح الجو" الإسرائيلي بثته القناة 12 العبرية، الليلة الماضية، كشف قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين أنه مساء 18 مايو/ أيار 2021، أُطلق صاروخ أرض جو محمولًا على الكتف باتجاه طائرةٍ حربية كانت تُحلق فوق قطاع غزة.



وأضاف نوركين أن مطارات عسكرية إسرائيلية كانت مُهددة بصواريخ حركة حماس خلال العدوان الأخير.



وتأتي تصريحات قائد "سلاح الجو" الإسرائيلي عميكام نوركين، تأكيدًا لرواية كتائب القسام -الجناح المسلح لحركة حماس- التي كانت قد أصدرت بيانًا خلال العدوان الأخير، قالت فيه إنها استهدفت قواعد لـ"سلاح الجو" الإسرائيلي بصواريخها، وذكرت أسماء هذه القواعد، وهي: تل نوف، حتسور، حتسيريم، نيفاتيم، بالماخيم، ورامون.