إصابة طفلين يمنيين في حجة اثر انفجار قنبلة عنقودية

وأوضح مصدر أمني يمني أن طفلين أصيبا بجروح نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة الفرش بمديرية حرض.



وكان المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام اوضح في ابريل الماضي أن إجمال عدد المتضررين من القنابل العنقودية 3709 منهم 962 شهيدا وقرابة 100 طفل فيما بلغ عدد الجرحى 3700، لافتا إلى أن مديرية القرشية لوحدها ومن بداية العام 2021 تسجل حوالي 90 ضحية ونفوق 50 رأسا من المواشي.



وأشار إلى أن عدد الضحايا من المسجلين بالمركز بلغ 6 آلاف من الضحايا حتى منتصف 2019 ناهيك عن الآلاف ممن لم يسجلوا بالمركز، لافتا إلى أن هناك حرمان للمجتمعات المتأثرة بالألغام والقنابل العنقودية في عدم قدرتهم على العودة إلى مناطقهم رغم أنها أصبحت آمنة.