الاحتلال يعتقل شابين فلسطينيين جنوب جنين

وأفاد منتصر سمور، مدير نادي الأسير في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد علي موسى، وعلي محمد موسى، أثناء مرورهما على حاجز عسكري طيار، بالقرب من قرية الزاوية جنوب جنين.



وتشن قوات الاحتلال الصهيوني باستمرار حملات دهم في الضفة الغربية المحتلة يتخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.



والليلة الماضية، أصيب عدد من المواطنين المقدسيين، واعتقل آخرون، بعد تصديهم لاقتحام عضو الكنيست الاسرائيلي "إيتمار بن جبير" في محيط باب العامود بالقدس المحتلة، في محاولة منه لفتح الطريق أمام مسيرة مستوطنين متطرفين في البلدة القديمة.



وقالت جمعية الهلال الأحمر في القدس المحتلة، في بيان مقتضب: إن طواقمنا تعاملت مع 13 إصابة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في باب العامود بالقدس المحتلة. والإصابات كالتالي: 2 بالمطاط، و5 بالغاز، و4 إصابات الضرب، و2 بقنابل الصوت.



وأفادت مصادر محلية أن حالة من التوتر سادت المنطقة في التصدي لمسيرة المستوطنين بقيادة عضو الكنيست "إيتمار بن جبير"، في حين عززت قوات الاحتلال وجودها، واعتلقت 10 مواطنين على الأقل عرف منهم: الطفل محمد الفاخوري، والشبان: إياد أبو صبيح، وعبد بخاري، وسمير سرحان، ومحمود منى.