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الجمعة 11 حزيران 2021 ساعة 12:27

تدشين خط إنتاج لقاح "فخرا" بالتعاون بين العتبة الرضوية ووزارة الدفاع

تدشين خط إنتاج لقاح "فخرا" بالتعاون بين العتبة الرضوية ووزارة الدفاع
ذكر ذلك وكيل العتبة الرضوية المقدسة مالك رحمتي في مؤتمر صحفي واضاف : إن العتبة تأمل أن تساهم بشكل مكثف في إنتاج وتوفير لقاح فخرا الذي يعتبر من إحدى اللقاحات الإيرانية لعموم الشعب وأضاف ستبدأ عملية الإنتاج في 22 من یونیو/حزیران القادم المصادف لذکری مولد الإمام علي بن موسی الرضا (عليه السلام) في شرکة ثامن للصناعات الدوائية بحضور کل من وزیر الصحة والدفاع ومتولي العتبة الرضوية في مدینة مشهد المقدسة، شمال شرقي البلاد.

وأضاف رحمتي أن العتبة ومن خلال رؤيتها الجديدة وبتوجيهات متولي العتبة الرضوية المقدسة الشيخ أحمد مروي، تسعى لتحسين جودة خدماتها والاستفادة من آراء العلماء والمختصين، كما أن المشاركة في تصنيع اللقاحات وإهداء أراضي لبناء 6 آلاف وحدة سكنية للمحتاجين في مدينة مشهد المقدسة، هي جزء من أهداف هذه الرؤية الفعالة.


وأشار الوكيل إلى احتفالات عشرة الكرامة التي ستقام في جميع أنحاء إيران، خلال الأيام المقبلة، احتفالا بذكرى ميلاد ثامن الأئمة، الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، موضحا أنه لدينا نحو 220 برنامجا احتفاليا وثقافيا وعلميا وفنيا ستقام في المناسبة.
مصدر : وكالات
رقم : 937488
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