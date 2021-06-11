الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 11 حزيران 2021 ساعة 13:17

مستوطنون بقيادة حاخام متطرف يقتحمون جبل صبيح بنابلس

مستوطنون بقيادة حاخام متطرف يقتحمون جبل صبيح بنابلس
وتجمع المستوطنون في البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية ، في مساعي للسيطرة على الجبل وإقامة بؤرة احتلالية، فيما دعا الاهالي لاداء صلاة الجمعة في المكان لتصدي لتلك المحاولات التي تدعمها حكومة بنيامين نتنياهو.

وقام المستوطنون، بأداء طقوس ورقصات تلمودية على وقع الموسيقى الصاخبة، في إطار العمليات الاستفزازية التي ينفذونها ضد الفلسطينيين، وهو ما يوقع صدامات واشتباكات مباشرة.

وشارك في عملية الاقتحام الحاخام "شموئيل الياهو" والمتطرف "يوسي دغان" رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة المحتلة.

ويأتي هذا الاقتحام رغم ادعاء الاحتلال بإصدار قرار بإزالة المستوطنة عن جبل صبيح ومنع المستوطنين من الوصول اليها.

ويستعد المواطنون الفلسطينيون لأداء صلاة الجمعة اليوم فوق جبل صبيح، رفضاً لوجود المستوطنة.

وأفادت مصادر محلية بأن مآذن مساجد بلدة بيتا أطلقت نداءاتها للمواطنين للخروج للجبل، ولأداء صلاة الجمعة اليوم على جبل صبيح.

واندلعت مواجهات، بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال قرب البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح.

وأفادت مصادر محلية بأن أهالي بلدة بيتا والقرى المجاورة يواصلون فعاليات الإرباك الليلي التي يقوم بها الشبان ضد المستوطنين المتواجدين في البؤرة الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

وأوضحت المصادر بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمطاطي إلى جانب قنابل الصوت والغاز السام صوب الشبان.

ولفتت المصادر إلى أن الشبان خرجوا منددين بمواصلة إقامة بؤرة استيطانية على الجبل، وأطلقوا المفرقعات النارية على البؤرة.

ومنذ أسابيع يواصل أهالي بلدة بيتا فعاليات الإرباك الليلي كأحد أشكال المقاومة ضد الاحتلال والمستوطنين الذين أقاموا البؤرة الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

وشهد الجبل مواجهات عنيفة خلال الأسابيع الماضية أسفرت عن استشهاد الشبان زكريا حمايل وعيسى برهم وطارق صنوبر.
مصدر : وكالات
رقم : 937496
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جهود ابن سلمان لإعادة العلاقات مع دمشق... فهل يتم التطبيع؟
جهود ابن سلمان لإعادة العلاقات مع دمشق... فهل يتم التطبيع؟
أوروبا تغلق أبوابها بوجه محمد بن سلمان.. الدوافع والأسباب؟
أوروبا تغلق أبوابها بوجه محمد بن سلمان.. الدوافع والأسباب؟
11 حزيران 2021
المقاومة: لا لربط الإعمار بتشكيل حكومة وحدة وطنية
المقاومة: لا لربط الإعمار بتشكيل حكومة وحدة وطنية
11 حزيران 2021
حزب الله: معركة ‘‘سيف القدس‘‘ أثمرت وحدة المقاومة
حزب الله: معركة ‘‘سيف القدس‘‘ أثمرت وحدة المقاومة
10 حزيران 2021
لا توجد مخاوف من اختراق الاجهزة الالكترونية في الانتخابات
لا توجد مخاوف من اختراق الاجهزة الالكترونية في الانتخابات
10 حزيران 2021
الحرس الثوري: الانتخابات جزء مهم من ساحة الصراع مع العدو
الحرس الثوري: الانتخابات جزء مهم من ساحة الصراع مع العدو
10 حزيران 2021
المصالحة ليست قريبة.. والتناقض اكثر من التقارب
المصالحة ليست قريبة.. والتناقض اكثر من التقارب
10 حزيران 2021
إطلالة سيد المقاومة وأمل الصلاة في القدس
إطلالة سيد المقاومة وأمل الصلاة في القدس
10 حزيران 2021
الأردن بين الترهيب والترغيب السعوديّ
الأردن بين الترهيب والترغيب السعوديّ
9 حزيران 2021
ألم يحن موعد انتفاضة الأحرار في العالم؟
ألم يحن موعد انتفاضة الأحرار في العالم؟
9 حزيران 2021
صدمة للصهاينة... نهاية مصمم القبة الحديدية
صدمة للصهاينة... نهاية مصمم القبة الحديدية
9 حزيران 2021
ما هي أهداف نشر تسجيل صوتي غير مسبوق لأسير صهيوني في غزة؟
ما هي أهداف نشر تسجيل صوتي غير مسبوق لأسير صهيوني في غزة؟
9 حزيران 2021
السيد نصرالله: سنصلي سوياً في المسجد الأقصى المبارك
السيد نصرالله: سنصلي سوياً في المسجد الأقصى المبارك
9 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جهود ابن سلمان لإعادة العلاقات مع دمشق... فهل يتم التطبيع؟
أوروبا تغلق أبوابها بوجه محمد بن سلمان.. الدوافع والأسباب؟
المقاومة: لا لربط الإعمار بتشكيل حكومة وحدة وطنية
لا توجد مخاوف من اختراق الاجهزة الالكترونية في الانتخابات