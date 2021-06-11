الحشد يحذر واشنطن من تكرار العبرة الموجعة التي صعقت تل ابيب

وقال الشيخ الفرطوسي: ان المعلومات الاستخبارية الامريكية قد يكون لها علم بامكانيات الحشد الشعبي الهائلة وقد لا يكون له علم، مشيراً الى ان الحشد الشعبي كان يأمل ان يأخذ درساً من قضية غزة الذي لم يتوقع لا الامريكان ولا العدو الصهيوني حجم الامكانيات العسكرية التي وصلت اليها المقاومة الفلسطينية رغم الظروف الصعبة من حصار وتضيق وارصاد خلال 24 ساعة.



واوضح الشيخ الفرطوسي، ان كانت المقاومة الفلسطينية قد استطاعت ان تتطور رغم الامكانيات القليلة، فكيف يمكن له ان يتصور قوة الحشد الشعبي ذات الخبرة والخبراء والامكانيات البشرية والمادية، مشيراً الى انه رغم العرقلة والتشويش الامريكي على الطائرات المسيرة غير ان النوعية التي يمتلكها الحشد الشعبي لا تتأثر بها، واعتبره انجازاً كبيراً له.



واضاف الشيخ الفرطوسي، ان المنظومة الدفاعية الامريكية والتقنية الالكترونية الذي يعتقد الامريكان انها درعهم امام هذه الطائرات، لكن الحقيقة لم تعد تنفع امام هذا النوع من الطائرات المسيرة.



ولفت الى ان المرحلة القادمة للحشد الشعبي سيكون هذا النوع من الاستهداف النوعي للقواعد الامريكية في العراق، بعد ما بدا ان رسائل الصواريخ غير الموجهة والتقليدية التي وصلت الى القواعد الامريكية لم تكن تكفي لان يكون المتغطرس بمستوى الحكمة ويأخذ العبرة الموجعة من العدوان الاسرائيلي وبالتالي لا يكرر المأساة للشعب الامريكي.