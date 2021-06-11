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الجمعة 11 حزيران 2021 ساعة 13:57

السفير الروسي بدمشق: نتائج الانتخابات أكدت ثقة السوريين برئيسهم

السفير الروسي بدمشق: نتائج الانتخابات أكدت ثقة السوريين برئيسهم
وفي لقاء صحفي، هنأ السفير يفيموف الشعب السوري بإجراء الانتخابات الرئاسية بنجاح في ظل الظروف الحالية الصعبة للغاية وقال: أضم صوتي إلى كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن نتائج التصويت أكدت بشكل كامل السمعة العالية للرئيس بشار الأسد وثقة المواطنين السوريين في المسيرة تحت قيادته الرامية إلى استقرار الوضع في البلاد في أقرب وقت ممكن وتقوية مؤسسات الدولة مؤكداً أن روسيا تنظر إلى الانتخابات على أنها شأن سيادي سوري وتعتبر التصريحات الصادرة من بعض العواصم الغربية حول عدم شرعية الانتخابات حتى قبل انتهاء الحملة الانتخابية بأنها عنصر من عناصر الضغط السياسي القاسي على دمشق ومحاولة جديدة للتدخل في الشأن الداخلي لسورية بهدف زعزعة استقرارها.

وأكد السفير الروسي أن الانتخابات الرئاسية في سورية جرت بالكامل وفق متطلبات الدستور السوري القائم والتشريعات الوطنية ولا تتعارض بأي حال من الأحوال مع أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والقرارات الدولية الأخرى القائمة على احترام سيادة سورية مجدداً التأكيد على أنه لا يحق لأحد أن يملي على السوريين متى وتحت أي ظروف ينبغي أن ينتخبوا رئيس دولتهم.

وأضاف يفيموف إنه رأى بأم عينه كيف جرت عملية التعبير عن إرادة الشعب السوري خلال مرافقته الوفد الروسي المكون من أعضاء غرفتي المجلس الفيدرالي الروسي بالإضافة إلى الغرفة المدنية في روسيا وقال: لقد لفت انتباهنا الإقبال الكبير والحماسة الحقيقية الصادرة عن الناخبين ولكن الانطباع الأقوى لدى الجميع كان العدد الكبير من السوريين الذين أدلوا بأصواتهم لصالح قائدهم الوطني بنقاط الدم.

واعتبر السفير الروسي أن قرار الرئيس الأسد نفسه بالذهاب مع السيدة الأولى إلى مركز الاقتراع في دوما مؤشر مهم للغاية حيث يزعم خصوم سورية أن السكان المدنيين هناك تعاطفوا مع المسلحين سابقاً بينما أظهرت الانتخابات بشكل لا لبس فيه أن هذه التلميحات لا صحة لها إطلاقاً بل على العكس أكدت أن السيد الرئيس يتمتع بالدعم الواسع من السكان حتى في المناطق التي بقيت معاقل للإرهابيين حتى وقت قريب مشيراً إلى أن الاحتفالات الضخمة التي أقامها الشعب بانتصار رئيسه والتفافه حوله أملاً بتحقيق السلام والاستقرار في البلاد تفند مزاعم واتهامات خصوم سورية.

وأكد السفير يفيموف أن بلاده تنوي بدورها الاستمرار في اتباع نهجها الثابت في دعم سورية ومساعدتها الشاملة في إعادة إعمار البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية المدمرة وتجاوز التداعيات السلبية للحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أعوام.

وردا على سؤال حول المساعي الروسية لكسر الحصار الغربي المفروض على سورية أكد السفير الروسي أن روسيا تولي أهمية كبيرة للجهود المبذولة لمساعدة دمشق في كسر الحصار والتخفيف من تأثير العقوبات عليها وقال: حتى في ظروف الحرب الدبلوماسية والاقتصادية التي تشن ضد بلادكم فإن سورية لا يزال لديها العديد من الأصدقاء الأجانب والشركاء في الرأي وأنا واثق من حقيقة أن الدول التي تهتم بإعادة العلاقات مع سورية وتطويرها عددها أكبر مما نراه الآن وعندما يحين الوقت سيعلنون عن أنفسهم بالتأكيد ونحن بدورنا سنكون مرحبين بذلك موضحاً أن العديد من ممثلي الدوائر الاجتماعية الدولية فهموا منذ فترة طويلة أن الخطاب المعادي لسورية الذي تفرضه بعض العواصم الغربية يقوم على الأكاذيب والمعلومات المضللة ولا يلبي سوى مصالح دائرة ضيقة للغاية من اللاعبين الأجانب.

وبين السفير الروسي أن هؤلاء اللاعبين بالذات يسعون لاستمرار حالة الانقسام في العالم العربي لأطول فترة ممكنة وبكل وسيلة بما في ذلك منع عودة سورية إلى “البيت العربي” لكن روسيا على العكس مقتنعة بأن عودة العلاقات الطبيعية بين دمشق والدول العربية ستفيد منطقة الشرق الأوسط بأكملها وستلعب دوراً مفيدا للغاية في تجاوز الأزمة في سورية وحل القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي نتجت عنها لذلك فإن الجانب الروسي يقدم المساعدة اللازمة حيث كان ذلك ممكناً ومناسباً فيما يخص إعادة العلاقات السورية مع الدول العربية.
رقم : 937506
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