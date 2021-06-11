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الجمعة 11 حزيران 2021 ساعة 19:05
اليمن.. قتلى وجرحى باستهداف شاحنة لمرتزقة بدراجة مفخخة في زنجبار
وقالت مصادر اعلامية ان الانفجار ناتج عن انفجاء دراجة نارية مفخخة بشاحنة كانت متوقفة بجانب سوق القات بالمدينة والتي تقل مرتزقة من مليشيا الانتقالي.
وقالت المصادر ان الانفجار ادى الى مقتل 4 وإصابة 5 اخرين بينهم مدني كان متواجد قرب مكان الانفجار.
مصدر :
وكالات
رقم :
937540
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