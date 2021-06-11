لبنان.. المصرف المركزي اعطى موافقات لتفريغ 7 بواخر نفط

كما أكد يمين أن عملية تفريغ البواخر "مستمرة حتى نهاية الأسبوع المقبل بكميات تكفي السوق لمدة أسبوعين تقريبا"، مضيفا: "لا داعي للهلع وتسويق أخبار غير صحيحة".



وكانت مصادر كشفت أن المصرف المركزي رفض فتح اعتمادات لبواخر النفط الموجودة قبالة الساحل اللبناني وللبواخر القادمة في خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل.



ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، اشتدت حدتها بعد انفجار مرفأ بيروت في شهر أغسطس العام الماضي، إذ كانت الليرة اللبنانية يجري تداولها بحرية في البنوك والمتاجر وأماكن أخرى عند 1500 مقابل الدولار قبل أن تضرب الاقتصاد أزمة ديون في أواخر 2019 وتجعل سعر صرف الدولار مقابل الليرة يتضاعف بحوالي عشرة أضعاف.