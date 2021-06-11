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الجمعة 11 حزيران 2021 ساعة 21:19

الصين تهاجم دبلوماسية 'الدائرة الصغيرة' الأمريكية

الصين تهاجم دبلوماسية
وقال يانغ جيتشي، كبير الدبلوماسيين في الحزب الشيوعي الصيني، في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن التعددية الحقيقية ليست تعددية زائفة تقوم على مصالح الدوائر الصغيرة، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأخبر يانغ بلينكن، في أول محادثة فردية بينهما منذ المناقشات القاسية بين الصين والولايات المتحدة في أنكوراج في مارس/ آذار إن التعددية الحقيقية الوحيدة هي تلك القائمة على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

جاءت المكالمة في الوقت الذي اجتمع فيه قادة مجموعة السبع - الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان - يوم الجمعة في كورنوال، إنجلترا، مع وضع التحديات التي تشكلها الصين على رأس جدول الأعمال، بحسب "فرانس برس".

حافظت إدارة جو بايدن الأمريكية على موقف حازم ضد الصين، وتأمل في حشد الحلفاء لمواجهة بكين في التجارة والتكنولوجيا وحقوق الإنسان - لا سيما في منطقة شينجيانغ المضطربة، حيث اتهمت واشنطن الصين بارتكاب إبادة جماعية.

رد يانغ يوم الجمعة على هذه الادعاءات، وحث الولايات المتحدة على حل انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وعدم استخدام ما يسمى بقضايا حقوق الإنسان كذريعة للتدخل التعسفي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
مصدر : وكالات
رقم : 937565
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