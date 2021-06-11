هل ستفضي الوساطة العمانية لفك الحصار عن الشعب اليمني؟

وأثناء مغارة الوفد العماني مطار العاصمة صنعاء أوضح رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام أن لقاءات وفد المكتب السلطاني شملت السيد عبدالملك ورئيس المجلس السياسي الأعلى ورئاسة الأركان العامة ولجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة وشخصيات اجتماعية وسياسية من مأرب.



وفي هذا الصدد افاد مصدر أن الحكومة اليمنية "شددت على ضرورة وقف العدوان والحصار أولا قبل أي اتفاق لوقف النار".



ولفت إلى أن "السلطاات اليمنية أكدت أن إعادة فتح مطار صنعاء ينبغي أن يتم دون أي مساومات كونه حق سيادي مشروع".



وفي سياق متصل قال رئيس الوفد الوطني إلى أن اللقاءات المختلفة ناقشت الأوضاع المختلفة في اليمن وسادها الجدية والمسؤولية .



وقال عبدالسلام : قُدم من الجميع للوفد العماني الشقيق التصور الممكن لإنهاء العدوان ورفع الحصار المفروض على اليمن بدءاً من العملية الإنسانية ” .. نضحا أن التصور اليمني ركز على العملية الإنسانية وما يتطلبه من خطوات لاحقة تؤدي للأمن والاستقرار في اليمن ودول الجوار .



وأكد رئيس الوفد الوطني أن التصور المقدم في الملف الإنساني والسياسي والعسكري جاد ومسؤول ومباشر …. متمنيا أن تفضي هذه الجهود إلى الخير والسلام .



وأضاف: نعود اليوم إلى سلطنة عمان لاستكمال هذه النقاشات ودعم الجهود التي تبذلها و سنستكمل نقاشاتنا مع المجتمع الدولي للوصول إلى ما يمكن أن يؤدي إلى حل.



ويذكر أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث كان قد شدد أثناء قيامه بزيارة للجمهورية الاسلامية اليارانية على غياب أي بديل عن التسوية السياسية للازمة في اليمن.



وأكد مكتب غريفيث في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر" أن المبعوث الأممي اختتم زيارته التي استغرقت يومين إلى إيران، حيث التقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ومسؤولين كبارا آخرين.



وذكر مكتب المبعوث أن غريفيث "أكد من جديد أن حل النزاع يكون فقط من خلال تسوية سياسية شاملة تفاوضية بقيادة يمنية".



بدوره عدّ المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان رفع الحصار المفروض عن الشعب اليمني بمثابة اختبار لنوايا الرياض في ارساء السلام مع هذا البلد.



واشار امیر عبداللهیان، في تغريدة كتبها على حسابه الشخصي في موقع تويتر اليوم الجمعة، الى لقائه مبعوث الامين العام للامم المتحدة في شؤون اليمن مارتن غريفيث، مؤكدا خلال اللقاء، انه ليس بمقدور السعودية التعويض عن خسائرها في سوح القتال عبر طاولة المفاوضات.



وشدد ان ايران لن تدخر وسعا من اجل العمل على ارساء السلام باليمن وعدّ رفع الحصار بمثابة اختبار لنوايا الرياض في ارساء السلام باليمن.



