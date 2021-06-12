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السبت 12 حزيران 2021 ساعة 07:04
مصادر خاصة لـ"إسلام تايمز":

العراق يمنع إيران من المشاركة بمعرض بغداد الدولي للكتاب

العراق يمنع إيران من المشاركة بمعرض بغداد الدولي للكتاب
وقالت المصادر الإيرانية في حديث لموقع "إسلام تايمز"، إن "دور النشر الإيرانية التي تاريخ كبير من المشاركة بالمعارض الدولية للكتاب في العالم، كانت راغبة للحضور والتواجد في معرض بغداد الدولي للكتاب"، مشيرة إلى أن "دور النشر الإيرانية كانت تقدمت بطلب إلى الجانب العراقي بهدف المشاركة في معرض بغداد الدولي للكتاب".

ووفقاً للمصادر فإن "الجانب العراقي ووزارة الثقافة العراقية لم ترسل أسماء الإيرانيين الذين يمتلكون دور النشر إلى السفارة العراقية في طهران لغرض الحصول على تأشيرات دخول إلى بغداد".

وتابعت المصادر إن "أصحاب دور النشر الإيرانية كانوا قد حجزوا مسبقاً لهم أجنحة في معرض بغداد الدولي وقد أرسلوا شحنات من الكتب التي ستعرض، لكنهم تفاجئوا بأن الجانب العراقي لم يمنحهم تأشيرة دخول إلى بغداد".

مراسل موقع "إسلام تايمز" في طهران، اتصل عدة مرات على دائرة العلاقات العامة والإعلام في السفارة العراقية لكنها لم ترد، فيما حصل على معلومات من داخل السفارة تؤكد أن "الجهات الحكومية التي ترعى إقامة معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته الحالية لم ترسل إلى السفارة العراقية اسماء الشخصيات الإيرانية التي يتطلب منحها تأشيرة دخول إلى بغداد".

وتتصدر دور النشر المصرية قائمة المشاركين في المعرض تليها دور النشر العراقية واللبنانية كما تشارك دور نشر من السعودية والإمارات والكويت وقطر والسودان وسوريا والأردن وتونس وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسويد.

وقال عبد الوهاب الراضي رئيس اتحاد الناشرين العراقيين في الافتتاح إن جائحة فيروس كورونا حالت دون إقامة المعرض في عام 2020 رغم كافة الاستعدادات لذلك لكنه عاد هذا العام بعد تراجع تأثير الجائحة.

وأضاف أن دورة هذا العام تشرُف بمشاركة الكثير من دور النشر الأجنبية والعربية والعراقية ومعاهد البحوث "حاملين معهم جديد نتاجاتهم وعصارة أفكار وجهد العلماء والأدباء والفلاسفة والمثقفين".

ويستمر المعرض حتى العشرين من يونيو حزيران الجاري على أرض معرض بغداد الدولي في حي المنصور موزعاً على أربع قاعات رئيسية مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ويشمل البرنامج الثقافي للمعرض ندوات فكرية وأمسيات شعرية وورش عمل من بينها ندوة عن التراث يوم 15 يونيو حزيران بعنوان (الفولكلور والتنمية) وأخرى في 16 يونيو حزيران عن الترجمة بعنوان (النص الأدبي المترجم.. تحديات وإشكاليات) يقدمها سعد الحسني عضو جمعية المترجمين العراقيين.
وذكر بيان لشركة المعارض العراقية، أن "فعاليات معرض الكتاب الدولي انطلقت اليوم، للدورة الـ22 على ارض معرض بغداد الدولي وللمدة من ١٠ -٢٠/ ٦ / ٢٠٢١ والذي تنظمه شركة صدى العارف واتحاد الناشرين العراقيين وبحضور عددمن الشخصيات السياسية والامنيه والمسؤولين واعضاء مجلس النواب".

وقال وزير الثقافة والسياحة والاثار، حسن ناظم خلال كلمته في افتتاح المعرض ان "العراق يستعيد حياته الطبيعية في يما يخص الانشطة الثقافية التي تساهم في الانفتاح على الثقافات الاخرى التي من شانها تطوير الثقافة الفكرية والادبية والعلمية للقراء والمثقفين العراقيين".

وأضاف ناظم، أن "المعرض يعتبر نافذة ثقافية مهمة يمكن من خلالها الاطلاع على اهم النتاجات والعلوم الفكرية التي من شانها النهوض بالواقع الفكري والعلمي في العراق".
رقم : 937617
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