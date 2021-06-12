العراق يمنع دور النشر من المشاركة بمعرض بغداد الدولي للكتاب

خاص (إسلام تايمز) - كشفت مصادر إيرانية، اليوم السبت، إن اللجنة المقيمة على معرض بغداد الدولي للكتاب الذي بدأ اعماله يوم الخميس الماضي بمشاركة أكثر من 220 دار نشر محلية وعربية ودولية، لم يسمح لدور النشر الإيرانية بالمشاركة في المعرض.