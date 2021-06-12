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السبت 12 حزيران 2021 ساعة 07:46

اشتباكات في تونس مع قوات الأمن في تظاهرات ضد انتهاكات الشرطة

اشتباكات في تونس مع قوات الأمن في تظاهرات ضد انتهاكات الشرطة
وأظهر مقطع مصور شرطيا يسحل طفلا بعد أن نزع كل ثيابه مما أثار انتقادات واسعة من الأحزاب السياسية ومنظمات حقوقية حملت رئيس الحكومة مسؤولية الحادث.

وقال شهود للوكالات إن المحتجين أشعلوا النار في إطارات سيارات ورشقوا الشرطة بالحجارة وردت الشرطة بإطلاق الغاز وملاحقة المحتجين في شوارع السيجومي. ورفع المحتجون شعارات ضد الشرطة والحكومة.

وعبر الرئيس قيس سعيد عن استيائه من الحادث وذهب إلى السيجومي حيث التقى بأهالي الحي.

وقال رئيس الحكومة إن ما حدث مرفوض وإنه تم إيقاف أعوان الشرطة الذين اعتدوا على الطفل عن العمل وإن القضاء يحقق في الاعتداء.

وبعد أن نفت وزارة الداخلية في وقت سابق قيام الشرطة بنزع ملابس الطفل وسحله، قالت الجمعة إنه تم إيقاف المتورطين عن العمل وقالت إن ما حدث انتهاكات فردية لا تمثل سياسة الوزارة.
مصدر : وكالات
رقم : 937620
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