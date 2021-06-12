وزير الصحة اللبناني يتحدث عن نقص الأدويه في البلاد

وباتت الصيدليات شبه خالية من الأدوية وحليب الأطفال".



هذا وقال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن ان “ما نقوم به بمكافحة الاحتكار لحماية جميع المواطنين بشتّى أطيافهم السياسية والمذهبية”، مشيراً الى ان” 80 % من البضاعة المخزنة في المستودعات والتي كشفت عليها اليوم بالذات مشمولة بالدعم”.



ورأى الوزير حسن ان ” البيانات المتضاربة من مصرف لبنان أدّت لزعزعة الثقة لدى المواطن”، مؤكداً ان “عمليات الدهم والمتابعة ستبقى مستمرة، وما دامت المشكلة قائمة سنتابع هذه القضية”.



وكشف وزير الصحة انه قام بجردة وجولة على 36 مستودعًا ثلاثة منهم في الضاحية الجنوبية، مشيراً الى ان “المستلزمات التي تم ضبطها في سد البوشرية ستصل حتمًا الى المواطن لأنها مشمولة بالدعم وسيُعاد النظر في سياسة التسعير”، مؤكداً ان “المستلزمات الطبية والمخبرية متوفرة وسنعمل على تحريرها لأنها أسيرة المحتكرين”.



وحول قرار رفع الدعم عن الدواء قال الوزير حسن: “لا يستطيع حاكم مصرف لبنان إصدار قرار فجائي بإلغاء الدعم قبل دراسته مع كافة المعنيين”، لافتاً ان التجار ينتظرون رفع الدعم عن الدواء لبيعه على أساس سعر صرف الدولار بالسوق السوداء”.



وحذر الوزير خلال مداهمة عدد من المستودعات من عدمِ توزيعِ الدواءِ والمستلزماتِ الطبيةِ بعدَ صرفِ الإعتماداتِ اللازمة.