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السبت 12 حزيران 2021 ساعة 08:36

الدنمارك تتهم روسيا بانتهاك طائراتها الحربية لأجوائها

الدنمارك تتهم روسيا بانتهاك طائراتها الحربية لأجوائها
وقالت وزيرة الدفاع الدنماركية ترينيه برامسن، إن «مثل هذه الانتهاكات لأجواء الدنمارك ترصد نادرا جدا، ولذلك فإن حدثين خلال يوم واحد يمكن اعتباره أمرا خطيرا. ولا يجب أن يكون هناك أي شك في أن مثل هذه الانتهاكات غير مقبولة».

بدوره، كتب وزير الخارجية الدنماركي ييبيه كوفود على «تويتر» أنه «من غير المقبول أن تنتهك الطائرات الروسية مرتين خلال يوم واحد، وهذا يشبه عملا متعمدا».

وأضاف الوزير، أن الدنمارك تدرس تفاصيل الحادث، لكنه اقترح استدعاء السفير الروسي إلى الخارجية، وفق ما ذكرت وكالة «تاس» الروسية.

كان حلف الناتو ادعى في أغسطس 2020 بأن طائرات روسية انتهكت أجواء الدنمارك، لكن وزارة الدفاع الروسية نفت ذلك آنذاك، مؤكدة أن الطائرات نفذت تحليقها فوق المياه الدولية لبحر البلطيق وبالتوافق التام مع القوانين والقواعد الدولية.
مصدر : وكالات
رقم : 937643
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