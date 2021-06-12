قريبا .. تسليم 21 الف وحدة سكنية للإيرانيين

وأوضح " أحمد اصغري مهرآبادي" في تصريح الجمعة، أن الوحدات السكنية المدشنة تأتي في اطار مشروه " مهر " السكني .



يذكر أن مشروع " مهر" يستهدف بناء أكثر من 2 مليون وحدة وقد تم البدء فيه منذ قبل أكثر من 10 سنوات.