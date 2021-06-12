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السبت 12 حزيران 2021 ساعة 09:02

24 مليون ناخب مدعوون إلى انتخاب نوابهم اليوم

24 مليون ناخب مدعوون إلى انتخاب نوابهم اليوم
وتم لهذا الغرض، تخصيص 13 ألف مركز اقتراع و61.543 مكتب اقتراع ، إلى جانب 357 مكتب اقتراع في الخارج، بالإضافة إلى 139 مكتب متنقل.

وفي إطار هذه الانتخابات، انطلقت الأربعاء الماضي عملية الاقتراع على مستوى المكاتب المتنقلة المنتشرة بالمناطق المعزولة بولايات الجنوب، ويتعلق الأمر بـ34 مكتبا متنقلا التي يشملها إجراء التصويت بـ72 ساعة قبل موعد الاقتراع وتتوزع على مختلف المناطق المعزولة والحدودية بولايات ورقلة (6 مكاتب) وتندوف (9) وتمنراست (3) وإيليزي (5) وجانت (9) وعين قزام (2)، بهدف تمكين نحو 33.890 مسجل في القوائم الانتخابية من أداء واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف.

وتشارك في الانتخابات التشريعية 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار، حيث كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد استدعى الهيئة الناخبة لهذا الموعد الانتخابي في 11 مارس الماضي من خلال مرسوم رئاسي صدر في الجريدة الرسمية في اليوم الموالي، ليتم بعدها الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية منتصف شهر مارس وتختتم العملية يوم 23 من نفس الشهر.
مصدر : وكالات
رقم : 937651
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