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السبت 12 حزيران 2021 ساعة 12:03

الصحة الايرانية: تطعيم المواطنين بالجرعة الاولى للقاح كورونا حتى آذار 2022

الصحة الايرانية: تطعيم المواطنين بالجرعة الاولى للقاح كورونا حتى آذار 2022
وقال رئيسي في تصريح له اليوم السبت: انه بهذا الحجم الذي نواجهه من نكث العهد من قبل الجهات الخارجية فيما يتعلق بلقاح كورونا فانه لا يمكن ان نعول عليها كثيرا لذا فان مسالة اللقاح الداخلي ستكون مطروحة بدءا من الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى لنلبي الحاجة في هذا المجال.

واوضح بانه تم لغاية الان تطعيم الافراد فوق 70 عاما في البلاد ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من تطعيم الافراد فوق 60 عاما في غضون الاسابيع الثلاثة القادمة.

واكد ضرورة تطعيم الطلبة الجامعيين وتلامذة المدارس، لافتا الى ظهور بعض الظواهر الاجتماعية السلبية الناجمة عن اغلاق المدارس وعدم امكانية الدراسة الحضورية ومنها زيادة اطفال العمل والزواج في سنين واطئة وترك الدراسة وقال ان برنامج الحكومة يجب ان يتضمن الان ابرام اتفاقية مع الصين لاستيراد لقاح كورونا منها الذي تم تاكيد فاعليته للاطفال فوق 5 اعوام لان اضرارا جادة تلحق بالتلامذة الان بسبب ابتعادهم عن المدرسة.

واشار الى اعداد خطة لتطعيم الاساتذة والكوادر التعليمية والادارية والعاملين في جامعات البلاد والطلبة الجامعيين في غضون الاشهر القادمة ليتم الانتهاء من تطعيم جميع الطلبة الجامعيين نهاية فصل الخريف.

واشار رئيسي الى التمييز العالمي الحاصل في الاستفادة من لقاح كورونا وقال: ان 84 بالمائة من اللقاحات في العالم استفادت منها 5 دول فقط وهو ما يعد تمييزا رهيبا.

واضاف: ان 200 مليون لقاح كورونا ستنتهي صلاحياتها في غضون الاسبوع القادم في اميركا وبريطانيا الا انهما سترميانها بعيدا ولن تمنحاه لاي دول اخرى.

وقال رئيسي: ان هذه الدول تسعى لاصدار جواز سفر خاص بالافراد الذين تم تطعيمهم باللقاح ليكون بامكانهم السفر الى اي مكان الا ان الشخص الذي لا تتوفر له اللقاح يحرم من هذه الامكانية وهذا ما يعد اهانة للدول الاخرى.

واوضح بان ايران اشترت 16.8 مليون لقاح كورونا من سلة "كوفاكس" الا ان مليونين منها فقط وصلت الى البلاد لغاية الان وقال: انه في حال الحصول على التراخيص اللازمة سيبلغ عدد اللقاحات الداخلية نحو 3 ملايين جرعة خلال الشهر القادم وسيرتفع بعده الى 6 ملايين ومن ثم الى 8 ملايين.

وصرح بانه سيتم بالتاكيد حتى نهاية العام الايراني الجاري (20 اذار/مارس 2022) تطعيم جميع افراد الشعب بالجرعة الاولى للقاح كورونا في البلاد.
رقم : 937676
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