استمرار ماراتون الثالث للتلقيح في لبنان

وانطلق الماراتون في مختلف المحافظات اللبنانية بدءا من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء.



و في السياق أعلن مدير مستشفى الحكومي في مدينة النبطية جنوب لبنان حسن وزني، أنه بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، تم اطلاق ماراتون التلقيح ضد فيروس كورونا (pfizer) و يستمر حتي يوم الأحد



كما أعلنت مستشارة رئيس ​الحكومة​ للشؤون الصحية ​بترا خوري​ أن الاقبال اليوم على تلقي ​اللقاح​ جيد جداً .



و خلال الاسابيع الماضية ، تلقى أكثر من 10 آلاف شخص السبت لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا، وذلك في إطار ماراتون تطعيم نظمته وزارة الصحة في البلد المتأزم اقتصاديا وسياسيا. وقد أعطى لبنان البالغ عدد سكانه أكثر من ستة ملايين نسمة جرعة واحدة من اللقاح على الأقل إلى أكثر من 800 ألف شخص حتى الآن.



وسجل لبنان الغارق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة 540,132 إصابة بفيروس كورونا أسفرت عن 7718 حالة وفاة منذ بدء انتشار الجائحة العام الماضي.