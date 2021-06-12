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السبت 12 حزيران 2021 ساعة 12:07

رصد تحركات لسفينة شحن بين الإمارات وموانئ يمنية

رصد تحركات لسفينة شحن بين الإمارات وموانئ يمنية
وأوضحت البيانات أن سفينة الشحن الإماراتية وصلت الى جزيرة ميون، مساء الخميس، حيث أفرغت معدات عسكرية في الجزيرة.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية كشفت لأول مرة عن بناء قاعدة جوية غامضة في جزيرة ميون عند مضيق باب المندب.

وقالت إنها حصلت على صور بالأقمار الصناعية يظهر فيها مدرج في الجزيرة إلى جانب ثلاث حظائر للطائرات.

ونقلت عن مسؤولين في حكومة هادي أن الإمارات هي من تقف وراء بناء هذه القاعدة رغم إعلانها سحب قواتها من اليمن.

وفضلا عن ميون، تُتهم الإمارات أيضا بالسعي للسيطرة على جزيرة سقطرى قبالة السواحل الجنوبية لليمن.

وفي 28 أغسطس/آب الماضي ذكر موقع "ساوث فرونت" (South Front) الأميركي -المتخصص في الأبحاث العسكرية والإستراتيجية- أن الإمارات و"إسرائيل" تعتزمان إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في أرخبيل سقطرى.
مصدر : وكالات
رقم : 937679
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