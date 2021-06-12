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السبت 12 حزيران 2021 ساعة 13:02

الصفقة العالمية التي تخشى وقوعها "قسد" في سوريا!

الصفقة العالمية التي تخشى وقوعها "قسد" في سوريا!
قبيل القمة الروسية - الأمريكية بأيام وفي ظل الحديث عن لقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان قبل لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كشفت مصادر سياسية في واشنطن أن الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة، يخشون أن يتم اجبارهم على دفع ثمن تسوية سياسية، يجري التفاوض حولها بين الولايات المتحدة وروسيا وتركيا.

وأشارت احدى الصحف العربية بأن هذه المعلومات تتزامن مع مؤشرات تفيد بأن إدارة بايدن لم تعد في وارد ممارسة الضغوط على دمشق في وقت تسعى إلى التوصل الى اتفاق مع ايران في ملفها النووي.

وقالت المصادر الأمريكية: “الأكراد يشعرون الآن أنهم تحت ضغط كماشة بين مصالح روسيا وتركيا، على خلفية ملف المساعدات الإنسانية والمعابر الحدودية، وقرار إنهاء عقد استثمار الشركة الأمريكية لحقول النفط في مناطق شمال شرقي سوريا التي يسيطرون عليها” وفقاً لتلك الصحيفة.

وتتحدث المصادر الأمريكية عن توجه المسؤولين المعينين من إدارة بايدن لمتابعة الشأن السوري، لـ”عقد صفقة مع روسيا، قد تؤدي إلى تسليم شركات روسية لديها عقود مع الحكومة السورية، الإشراف على تلك الحقول النفطية، مقابل السماح بتمرير قرار دولي يمدد فتح المعابر الحدودية المخصصة لإيصال المساعدات الدولية إلى سوريا، والذي من المتوقع أن يتم التصويت عليه الأسبوع المقبل في جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي.

ويسعى هؤلاء المسؤولون إلى إقناع روسيا والصين بعدم استخدام حق النقض (فيتو) ضد القرار المتوقع، وتسهيل فتح معبر باب السلام، وكذلك معبر اليعربية على الحدود السورية -العراقية خصوصاً.

وفي وقت سابق، أكدت صحيفة “فورين بوليسي” الأمريكية أن القمة الأمريكية-الروسية، يتوجب على بايدن عدم إضاعة الفرصة التي تتيحها هذه القمة، مشيرة إلى أن هذه القمة هي المكان الأمثل لواشنطن لبدء التوسط في صفقة بشأن سوريا من الجدير ذكره , أن البيت الأبيض أعلن مساء الأربعاء رسمياً أن سوريا مدرجة على جدول أعمال القمة الروسية-الأمريكية.
مصدر : وكالات
رقم : 937690
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