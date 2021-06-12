روحاني: تمكنا من تحقيق انجازات كبيرة رغم تفشي كورونا

واضاف رئيس الجمهورية اليوم السبت في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا: " مر 16 شهرا على تفشي كورونا في البلاد وشهدنا ثلاث موجات خطيرة من الفيروس خلال هذه الفترة ونحن نجتاز الموجة الرابعة.



وأكد منذ فبراير 2019 او تفشي كورونا في البلاد كنا نواجه مشاكل في توفير أدوات أو مرافق طبية ألا اننا بدأنا العمل في تلك الظروف و شمرنا عن سواعد الجد لمكافحة الفيروس وتمكنا من توسيع المختبرات بسرعة.



وأضاف الرئيس روحاني في ذلك الوقت لم تكن "50٪ من مستشفياتنا مجهزة بمولدات ألاكسيجن إلا ان اليوم جميع المستشفيات مزودة بتلك المولدات.



وتابع هناك دول متقدمة خاصة في مجال البنية التحتية شهدت عددا كبيرا من الوفيات بسبب كورونا بما فيها الولايات المتحدة وسويسرا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والبرازيل والهند إلا اننا في ايران حققنا إنجازا كبيرا في مجال مكافحة كوفيد 19 رغم كل المشاكل و الصعوبات التي نواجهها معربا عن شكره لكل من بذل جهودا لاجتياز هذه المرحلة الصعبة مؤكدا على تسريع التطعيم في الأسابيع المقبلة.