الصفحة الرئيسية
0
السبت 12 حزيران 2021 ساعة 13:59

روحاني: تمكنا من تحقيق انجازات كبيرة رغم تفشي كورونا

روحاني: تمكنا من تحقيق انجازات كبيرة رغم تفشي كورونا
واضاف رئيس الجمهورية اليوم السبت في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا: " مر 16 شهرا على تفشي كورونا في البلاد وشهدنا ثلاث موجات خطيرة من الفيروس خلال هذه الفترة ونحن نجتاز الموجة الرابعة.

وأكد منذ فبراير 2019 او تفشي كورونا في البلاد كنا نواجه مشاكل في توفير أدوات أو مرافق طبية ألا اننا بدأنا العمل في تلك الظروف و شمرنا عن سواعد الجد لمكافحة الفيروس وتمكنا من توسيع المختبرات بسرعة.

وأضاف الرئيس روحاني في ذلك الوقت لم تكن "50٪ من مستشفياتنا مجهزة بمولدات ألاكسيجن إلا ان اليوم جميع المستشفيات مزودة بتلك المولدات.

وتابع هناك دول متقدمة خاصة في مجال البنية التحتية شهدت عددا كبيرا من الوفيات بسبب كورونا بما فيها الولايات المتحدة وسويسرا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والبرازيل والهند إلا اننا في ايران حققنا إنجازا كبيرا في مجال مكافحة كوفيد 19 رغم كل المشاكل و الصعوبات التي نواجهها معربا عن شكره لكل من بذل جهودا لاجتياز هذه المرحلة الصعبة مؤكدا على تسريع التطعيم في الأسابيع المقبلة.
رقم : 937694
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
النصر الديبلوماسي لأنصار الله في حرب اليمن
النصر الديبلوماسي لأنصار الله في حرب اليمن
‘‘مسيرة الأعلام‘‘ المثيرة للجدل.. قد تفجر الأوضاع مجدداً
‘‘مسيرة الأعلام‘‘ المثيرة للجدل.. قد تفجر الأوضاع مجدداً
12 حزيران 2021
عراقجي مخاطبا روبرت مالي: لا تذرف دموع التماسيح
عراقجي مخاطبا روبرت مالي: لا تذرف دموع التماسيح
12 حزيران 2021
رافائيل غروسي.. والتقارير المسمومة
رافائيل غروسي.. والتقارير المسمومة
12 حزيران 2021
العراق يمنع دور النشر من المشاركة بمعرض بغداد الدولي للكتاب
العراق يمنع دور النشر من المشاركة بمعرض بغداد الدولي للكتاب
12 حزيران 2021
معربوني لإسلام تايمز: اهتمام الإمارات بإنشاء قاعدة عسكرية في ميون اليمنية يخفي وراءه اهتماماً صهيونياً
11 حزيران 2021
جهود ابن سلمان لإعادة العلاقات مع دمشق... فهل يتم التطبيع؟
جهود ابن سلمان لإعادة العلاقات مع دمشق... فهل يتم التطبيع؟
11 حزيران 2021
أوروبا تغلق أبوابها بوجه محمد بن سلمان.. الدوافع والأسباب؟
أوروبا تغلق أبوابها بوجه محمد بن سلمان.. الدوافع والأسباب؟
11 حزيران 2021
المقاومة: لا لربط الإعمار بتشكيل حكومة وحدة وطنية
المقاومة: لا لربط الإعمار بتشكيل حكومة وحدة وطنية
11 حزيران 2021
حزب الله: معركة ‘‘سيف القدس‘‘ أثمرت وحدة المقاومة
حزب الله: معركة ‘‘سيف القدس‘‘ أثمرت وحدة المقاومة
10 حزيران 2021
لا توجد مخاوف من اختراق الاجهزة الالكترونية في الانتخابات
لا توجد مخاوف من اختراق الاجهزة الالكترونية في الانتخابات
10 حزيران 2021
الحرس الثوري: الانتخابات جزء مهم من ساحة الصراع مع العدو
الحرس الثوري: الانتخابات جزء مهم من ساحة الصراع مع العدو
10 حزيران 2021
المصالحة ليست قريبة.. والتناقض اكثر من التقارب
المصالحة ليست قريبة.. والتناقض اكثر من التقارب
10 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
النصر الديبلوماسي لأنصار الله في حرب اليمن
‘‘مسيرة الأعلام‘‘ المثيرة للجدل.. قد تفجر الأوضاع مجدداً
عراقجي مخاطبا روبرت مالي: لا تذرف دموع التماسيح
رافائيل غروسي.. والتقارير المسمومة