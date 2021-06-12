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السبت 12 حزيران 2021 ساعة 15:08

بزي: جائحة الذل والإحباط والفقر أشد من جائحة كورونا

بزي: جائحة الذل والإحباط والفقر أشد من جائحة كورونا
أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​، الى ان "جائحة الذل والإحباط و​الفقر​ التي يعانيها ​الشعب اللبناني​ بما فيها نيران القهر والإذلال والانكسار واليأس التي تشتد على يومياته، هي أخطر بكثير من جائحة ​كورونا​، فعلى الأقل ​اللقاح​ متوفر للفيروس، بينما لا يمتلك المعنيون عقار الرحمة ولا الشفقة ولا حتى حس المسؤولية الأخلاقية".

ولفت ​، الى "اننا نتطلع مع غالبية اللبنانيين الى التجاوب مع مساعي رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ بصفته الأمل الأول والأخير لدفع أصحاب الشأن باتجاه تسهيل ​تأليف الحكومة​.
ندرك صعوبة المهمة، ليس لعيب في مقاربتنا وجديتنا وصدق نوايانا، بل لعيوب عند غيرنا، وما أكثرها، وهي لن تؤدي الا الى تحطيم الشعب وانهيار الدولة"
رقم : 937701
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