لاريجاني يطلب تفسيرا لمنعه من خوض الانتخابات الرئاسية

وقال لاريجاني في تغريدة على تويتر قبل ساعات من آخر مناظرة رئاسية "أحث مجلس صيانة الدستور الموقر على أن يقدم رسميا وعلنا وبشفافية جميع الأسباب التي أدت إلى استبعادي"، خصوصا بعد اتضاح عدم صحة التقارير التي قدمت عنه وعن عائلته للمجلس.



ورد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كد خدائي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، على طلب لاريجاني، وقال "إن قانون الانتخابات لم ينص على الكشف العلني لأسباب استبعاد المرشحين للانتخابات".



وكان المجلس قد وافق الشهر الماضي على 7 مرشحين فقط لخوض الانتخابات، واستبعد عددا من المرشحين، ومنهم لاريجاني وإسحاق جهانغيري ومسعود بزشكيان والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.