آية الله قاسم يدعو واشنطن لابتعاث الامريكيين لمساجد البحرين

وخاطب سماحته عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، سفارة الولايات المتحدة في المنامة، بقوله: “يا سفارة أمريكا في البحرين، مساجدنا مستعدة كل الاستعداد أن تقيم البعثات من بلادكم دورات تدريبية خلقية كريمة منقذة للإنسان الأمريكي من السقوط، وللبشرية من جرائمكم وفيروساتكم الخلقية الفتّاكة كأنواع الدعارة”.



وأضاف سماحته “فلتصدِّر لنا أمريكا من علومها المادية المتقدّمة ولتستورد منّا جلائل وكرائم الخلق الإسلامي الذي تتهذّب به كلّ حياتها، وحتى يستحي مثل السفير من دعوته المخزية للمثلية والترويج لها”.



وقال سماحته في هذا السياق “وأخيرًا تمثّلت العدالة والانقاذ من الظلم الذي وعد بهما -بايدن- وحزبه الديموقراطي بتصديرهم لثقافة الفحشاء واللواط والزنا لبلاد الإيمان والعفة والنزاهة، ودعوة شعوبها للرذائل والتربية على موائدها. بضاعتكم الساقطة لكم وحاشانا وهذه البضاعة”، لافتًا بأن “مشكلة أمريكا الأساس أنّ الإنسان عندها حيوان + قوة تفكير في خدمة حيوانيته، وأنّ حكومته بيد شهوته”.



ويأتي هذا التصريح ردا على رفع السفارة الأمريكية في البحرين علم المثليين إلى جانب العلم الأمريكي.



وكانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في البحرين نشرت على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للعلم الأمريكي بجانبه علم "المثليين".