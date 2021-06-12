الصفحة الرئيسية
0
السبت 12 حزيران 2021 ساعة 18:47

آية الله قاسم يدعو واشنطن لابتعاث الامريكيين لمساجد البحرين

آية الله قاسم يدعو واشنطن لابتعاث الامريكيين لمساجد البحرين
وخاطب سماحته عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، سفارة الولايات المتحدة في المنامة، بقوله: “يا سفارة أمريكا في البحرين، مساجدنا مستعدة كل الاستعداد أن تقيم البعثات من بلادكم دورات تدريبية خلقية كريمة منقذة للإنسان الأمريكي من السقوط، وللبشرية من جرائمكم وفيروساتكم الخلقية الفتّاكة كأنواع الدعارة”.

وأضاف سماحته “فلتصدِّر لنا أمريكا من علومها المادية المتقدّمة ولتستورد منّا جلائل وكرائم الخلق الإسلامي الذي تتهذّب به كلّ حياتها، وحتى يستحي مثل السفير من دعوته المخزية للمثلية والترويج لها”.

وقال سماحته في هذا السياق “وأخيرًا تمثّلت العدالة والانقاذ من الظلم الذي وعد بهما -بايدن- وحزبه الديموقراطي بتصديرهم لثقافة الفحشاء واللواط والزنا لبلاد الإيمان والعفة والنزاهة، ودعوة شعوبها للرذائل والتربية على موائدها. بضاعتكم الساقطة لكم وحاشانا وهذه البضاعة”، لافتًا بأن “مشكلة أمريكا الأساس أنّ الإنسان عندها حيوان + قوة تفكير في خدمة حيوانيته، وأنّ حكومته بيد شهوته”.

ويأتي هذا التصريح ردا على رفع السفارة الأمريكية في البحرين علم المثليين إلى جانب العلم الأمريكي.

وكانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في البحرين نشرت على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للعلم الأمريكي بجانبه علم "المثليين".
مصدر : وكالات
رقم : 937725
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
النصر الديبلوماسي لأنصار الله في حرب اليمن
النصر الديبلوماسي لأنصار الله في حرب اليمن
‘‘مسيرة الأعلام‘‘ المثيرة للجدل.. قد تفجر الأوضاع مجدداً
‘‘مسيرة الأعلام‘‘ المثيرة للجدل.. قد تفجر الأوضاع مجدداً
12 حزيران 2021
عراقجي مخاطبا روبرت مالي: لا تذرف دموع التماسيح
عراقجي مخاطبا روبرت مالي: لا تذرف دموع التماسيح
12 حزيران 2021
رافائيل غروسي.. والتقارير المسمومة
رافائيل غروسي.. والتقارير المسمومة
12 حزيران 2021
العراق يمنع إيران من المشاركة بمعرض بغداد الدولي للكتاب
العراق يمنع إيران من المشاركة بمعرض بغداد الدولي للكتاب
12 حزيران 2021
معربوني لإسلام تايمز: اهتمام الإمارات بإنشاء قاعدة عسكرية في ميون اليمنية يخفي وراءه اهتماماً صهيونياً
11 حزيران 2021
جهود ابن سلمان لإعادة العلاقات مع دمشق... فهل يتم التطبيع؟
جهود ابن سلمان لإعادة العلاقات مع دمشق... فهل يتم التطبيع؟
11 حزيران 2021
أوروبا تغلق أبوابها بوجه محمد بن سلمان.. الدوافع والأسباب؟
أوروبا تغلق أبوابها بوجه محمد بن سلمان.. الدوافع والأسباب؟
11 حزيران 2021
المقاومة: لا لربط الإعمار بتشكيل حكومة وحدة وطنية
المقاومة: لا لربط الإعمار بتشكيل حكومة وحدة وطنية
11 حزيران 2021
حزب الله: معركة ‘‘سيف القدس‘‘ أثمرت وحدة المقاومة
حزب الله: معركة ‘‘سيف القدس‘‘ أثمرت وحدة المقاومة
10 حزيران 2021
لا توجد مخاوف من اختراق الاجهزة الالكترونية في الانتخابات
لا توجد مخاوف من اختراق الاجهزة الالكترونية في الانتخابات
10 حزيران 2021
الحرس الثوري: الانتخابات جزء مهم من ساحة الصراع مع العدو
الحرس الثوري: الانتخابات جزء مهم من ساحة الصراع مع العدو
10 حزيران 2021
المصالحة ليست قريبة.. والتناقض اكثر من التقارب
المصالحة ليست قريبة.. والتناقض اكثر من التقارب
10 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
النصر الديبلوماسي لأنصار الله في حرب اليمن
‘‘مسيرة الأعلام‘‘ المثيرة للجدل.. قد تفجر الأوضاع مجدداً
عراقجي مخاطبا روبرت مالي: لا تذرف دموع التماسيح
رافائيل غروسي.. والتقارير المسمومة