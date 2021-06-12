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السبت 12 حزيران 2021 ساعة 18:49

الحشد الشعبي يعلن نجاحه بايقاف 50% من تدفق الارهابيين باتجاه ديالى

الحشد الشعبي يعلن نجاحه بايقاف 50% من تدفق الارهابيين باتجاه ديالى
وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني ، ان “الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين كانت معضلة امنية لسنوات بسبب تعقيدات التضاريس التي ادت الى تكرار الخروقات وسقوط ضحايا في القوات الامنية والمدنيين”.

واضاف، ان “ الحشد الشعبي دفع تشكيلاته في العمق وانتشر على مسافة اكثر من 20 كم من خلال خطط نوعية من انشاء خطوط واحزمة امنية لسد كل الثغرات خاصة في حاوي العظيم والميتة وبقية المناطق، ما اسهم في ايقاف تدفق 50% من الارهابين من صلاح الدين باتجاه ديالى”.

واشار الى ان “هناك فراغات كبيرة في صلاح الدين تنشط بها عصابات داعش الاجرامية وهي تحاول بين فترة واخرى التسلل من اجل استهداف القرى المحررة والنقاط الامنية الان وجود الحشد الشعبي كان علامة مميزة في دفع الاستقرار للامام”.

وينتشر الحشد الشعبي في 13 قاطع ضمن حدود ديالى ابرزها حاوي العظيم والمقدادية وخانقين.
مصدر : وكالات
رقم : 937726
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