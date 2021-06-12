رئيسي: لا مكان في الحكومة لمن تلوثت ايديهم بالفساد

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس أن آية الله السيد إبراهيم رئيسي ، المرشح للانتخابات الرئاسية الـ13 ، عبر عن آرائه وخططه مساء اليوم (السبت) في المناظرة الانتخابية الثالثة بين المرشحين واشار الى انه خلال فترة تصديه لرئاسة السلطة القضائية وسدانة الروضة الرضوية ، كان على تواصل وثيق بالناس ووجدت حلولا لأهم هموم الناس.



واوضح السيد رئيسي ان برنامجه الاقتصادي يتكون من ثلاثة أجزاء هي إصلاح الحكومة ومحاربة الفساد وعدم الكفاءة والتمييز ، والجزء الثاني دعم الأسر والمحرومين ، والجزء الثالث دعم الأعمال والإنتاج.



واوضح رئيسي انه يجب إنشاء نظام معلومات اقتصادية شامل لرصد جميع البيانات الاقتصادية ، ونظام الشفافية هو إحدى خططنا لوضع جميع العقود وأداء الشركات والمديرين الحكوميين امام الملا ، وقد فعلنا ذلك عند تصدينا لسدانة الروضة الرضوية .



وافاد رئيسي بانه عندما بدا نشاطه في السلطة القضائية أبلغ عن حساب خاص ساهم في وضع حد لكل اللغط وتم التحكم بالامور بشفافية تامه وجرى احتواء الكثير من حالات الفساد.



وحول التغيير الهيكلي قال رئيسي ان هناك قضية تغيير مهمة فيما يتعلق بالنظام المصرفي ، واليوم نعتبر البنوك أحد العوائق أمام الإنتاج ، مؤكدا ضرورة ان تسعى الحكومة الى إصلاح النظام المصرفي بالبلاد .



واشار رئيسي الى ضرورة معالجة البيروقراطية المفرطة والفاسدة في النظام الضريبي عن طريق خلق نظام ذكي كما ان الضرائب يجب أن تكون حقيقية وعادلة ، وتخفيض الضرائب على الوحدات الإنتاجية من 25٪ إلى 10٪ يجب أن يتم بشكل تدريجي ملائم .



كما لفت الى إن تحول النظام الإداري مهم مؤكدا رفضه الفساد الاداري وقال ان الكثير من إداراتنا ليست على مستوى الثورة الإسلامية ويجب القضاء على الفساد وإلغاء اللوائح المرهقة وتقليل التراخيص التي تعرقل نشاط المنتجين.



واكد رئيسي ان خلق 4 ملايين فرصة عمل في 4 سنوات أمر قابل للتحقيق ويجب أن نتحرك في هذا الاتجاه.