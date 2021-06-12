وشدد المسؤول الإعلامي في مكتب البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، شاهرخ ناظمي، في حديث إلى وكالة "أسوشيتد برس" اليوم السبت، على أن تصريحات رئيس "الموساد" السابق تمثل "النمط طويل الأمد للتخريب الإجرامي" الذي تتبعه تل أبيب ضد طهران، بما يشمل الهجمات بواسطة الدودة الحاسوسية الخبيثة "ستوكسنت" التي استهدفت منشأة نطنز النووية الإيرانية قبل أكثر من عقد.



وقال المسؤول الإيراني: "وصل النهج غير القانوني هذا إلى نقطة يهدد فيها مسؤول سابق لهذا النظام بلا خجل وبشكل صارخ علماءنا النوويين بالموت".



وتابع: "لا ينبغي التسامح مع هذا الجنون!"



وتأتي هذه التصريحات تعقيبا على المقابلة التي أجرتها مع كوهين، بعد أيام من استقالته، القناة الـ12 الإسرائيلية، وتحدث فيها رئيس "الموساد" المنتهية ولايته بقدر غير عادي من الصراحة عن سياسات تل أبيب العدائية إزاء الملف النووي الإيراني.



وتطرق كوهين في المقابلة خاصة إلى أسلوب اغتيال العلماء المعنيين بتطوير برنامج طهران النووي، وزعم : "إذا كان من شأن شخص أن يشكل خطرا على إسرائيل، فينبغي إنهاء وجوده".