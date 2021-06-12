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السبت 12 حزيران 2021 ساعة 19:28

وزير الداخلية: سنشهد مشاركة ملحمية في ظل اجواء انتخابية صحية وقانونية

وزير الداخلية: سنشهد مشاركة ملحمية في ظل اجواء انتخابية صحية وقانونية
وقال وزير الداخلية  اليوم السبت اننا سنشهد يوم الجمعة المقبل مشاركة ملحمية من قبل ابناء الشعب في ظل اجواء انتخابية آمنة وصحية وقانونية .

واضاف عبد الرضا رحماني فضلي ، على هامش الاجتماع المشترك بين لجنة الانتخابات بالبلاد والهيئة التنفيذية المركزية ، حضره المدعي العام بالبلاد إسلام محمد جعفر منتظري ،  ووزير الامن محمود علوي وزير المخابرات : ان لجنة الانتخابات المركزية  ترصد عن كثب جميع القضايا المتعلقة بالانتخابات وتعمل على التحكم بها وقال انه جرى في اجتماع اليوم بحث موضوع امن الانتخابات فضلا عن رعاية البروتوكلات الصحية ومسألة المشاركة الانتخابية.

وقال وزير الداخلية ، إن أمن الانتخابات من أهم أولويات لجنة الانتخابات بالبلاد ، واضاف انه في اجتماع اليوم ، وردت تقارير تتعلق بالانتخابات على صعيد امن الانتخابات  .

وقال رحماني فضلي في إشارة إلى التقارير التي قدمتها  لجنة امن الانتخابات بالبلاد اننا لن نواجه في الوضع الحالي اي قضية أمنية معينة خلال الانتخابات وبالطبع ، يمكن التنبؤ بالقضايا الناشئة ، ونحن ندرك ذلك تمامًا ومستعدون لمنع حدوثها في حال توقع حدوثها.

وفيما يتعلق بموضوع كورونا والمسائل الصحية الضرورية خلال الانتخابات ويوم التصويت ، قال وزير الداخلية انه في هذا الصدد ، تم زيادة عدد مراكز الاقتراع وساعات التصويت و تبذل الجهود لضمان ظروف مواتية وينبغي توفير اجواء صحية في جميع مراكز الاقتراع .
رقم : 937745
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