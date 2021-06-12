إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع شرطة الاحتلال في كفر قدوم

اسلام تايمز (فلسطين) - أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، السبت، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.