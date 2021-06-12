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السبت 12 حزيران 2021 ساعة 19:37
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع شرطة الاحتلال في كفر قدوم
وأفاد شهود عيان، بأن الاحتلال أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة خلال انطلاق مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، وعولجوا ميدانيا.
مصدر :
وكالات
رقم :
937747
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