قائد الدفاع الجوي الايراني: أجواؤنا هي الاكثر أمانا في المنطقة

وفي حديثه لدى تفقده قاعدة الدفاع الجوي لحرس الثورة الاسلامية في طهران وجنوب البلاد، أعرب العميد قادر رحيم زادة عن ارتياحه للمعنويات العالية للكوادر والتجهيزات النوعية في القاعدة، وقال: ان اجواء ايران هي الاكثر أمانا في المنطقة بسبب التنسيق بين قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش وحرس الثورة الاسلامية.



وعرب العميد رحيم زادة عن تقدیره لقائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد امير علي حاجي زادة لجهوده التي أثمرت عن عدد من الانجازات في مجال الطائرات المسيرة والدفاع الجوي ومنها منظومة رادار "القدس"، ومنظومة "9 دي" للدفاع الجوي.