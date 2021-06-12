أبرز التطورات على الساحة السورية 12-6-2021

وقال المصدر إن "التعزيزات مخصصة للقيام بعملية عسكرية محدودة النطاق، تستهدف التشكيلات الإرهابية الموفدة من منطقة التنف".



وتابع المصدر أن "نشاطا غير اعتيادي، تم رصده على محاور بوادي (شرق حماة، والرصافة بريف الرقة، والسخنة شرق حمص) شمل استعدادات مريبة من قبل مجموعات يعتقد أنها تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، الأمر الذي استدعى الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة، بهدف استكمال وتوسيع عملية التمشيط والتي بدأها الجيش منذ حوالي 3 أشهر".



وأضاف المصدر: "الطيران الحربي الروسي نفذ سلسلة من الغارات الجوية خلال الساعات القليلة الماضية، استهدفت مواقع ومقرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة (أثريا)، أقصى بادية حماة الشرقية، وفي محيط منطقة (الرصافة) في ريف الرقة الجنوبي.



وأكد المصدر أن "حصيلة الغارات أسفرت عن "تدمير 6 مواقع لتنظيم "داعش"، وعدد من آليات التنظيم، وبعض محاور المنطقة التي يتوقع أن يستأنف الجيش عمليات تمشيطها خلال الساعات القليلة القادمة، وعلى طول مثلث أرياف حمص حماة الرقة".



وحول طرق إمداد المسلحين في هذه المنطقة الشاسعة، كشف المصدر أن "معظم الطرق التي تم رصدها تأتي من منطقة الـ (55 كم) التي تتحلق حول (قاعدة التنف) اللاشرعية التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي على الطرف الآخر من البادية، جنوب شرقي سوريا".



واعتبر المصدر أن "هنالك منبعا لوجستيا واضحا كرّسه الجيش الأمريكي لدعم إرهابيي تنظيم "داعش"، وهو يدفق السلاح والذخيرة والمعدات اللوجستية بشكل واضح وعلني إلى ناشطي التنظيم شمال منطقة الـ (55 كم)".



وفي سياق متصل فقد أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن إرهابيي"جبهة النصرة" المنتشرين في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذوا 38 اعتداء خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وذكر نائب مدير مركز التنسيق الروسي في حميميم التابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء البحري فاديم كوليت أن “المركز سجل خلال الساعات الـ 24 الماضية 38 اعتداء من قبل إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" بينها 17 في محافظة إدلب و8 في اللاذقية و4 في حلب و9 في حماة”.



ولفت إلى أن وسائل المراقبة بينت أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد تنفذ عمليات لنقل مجموعات من الإرهابيين ومدرعات إلى قريتي مجدليا في ناحية أريحا وسان في ناحية سراقب بريف إدلب الجنوبي لتنفيذ اعتداءات على نقاط الجيش العربي السوري والمناطق الآمنة.



وفي سياق متصل ذكر مصدر في حماة أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في ادلب اعتدت صباح اليوم بقذائف صاروخية عدة على محور قرية ناعور جورين بسهل الغاب بريف حماة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في الحقول الزراعية.



ويواصل إرهابيو (جبهة النصرة) المنتشرون في إدلب وبعض المناطق في ريفها اعتداءاتهم بالقذائف الصاروخية على المناطق الآمنة المجاورة ما يؤدي إلى استشهاد وجرح عدد من المدنيين ووقوع أضرار في الممتلكات.